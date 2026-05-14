sportfocilabdarúgásdibusz dénes
Foci

Marco Rossi: Dibusz Dénes nem végleg került ki a keretből

Dibusz Dénes.
Purger Tamás / MTI
Dibusz Dénes
24.hu
2026. 05. 14. 14:46
Dibusz Dénes.
Purger Tamás / MTI
Dibusz Dénes
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta az M1 aktuális csatornának, hogy nem végleges Dibusz Dénes kihagyása.

Az olasz szakember a júniusi barátságos mérkőzések kapcsán külön beszélt a kapusok helyzetéről is. Szappanos Péterről elmondta, hogy megérdemel egy válogatott meccset, ami az utolsó lesz a karrierjében. A meghívottak között viszont nem volt ott Dibusz Dénes, akivel kapcsolatban megkezdődtek emiatt a találgatások. Ennek vette elejét Rossi.

Ezek a meccsek kiváló lehetőséget adnak arra, hogy teszteljük a fiatal játékosokat, akiket nem ismerünk annyira. Dénest tökéletesen ismerjük, tudjuk, mire számíthatunk tőle. Vannak posztok, amin sokkal több játékosunk van, mint más posztokon. Ilyen például a kapus vagy a középpályás pozíció. Ezért nem hívtam most meg őt

– mondta a kapitány, akinek szavai szerint nem csupán Dibusznak van esélye visszatérni a csapathoz, hanem a most szintén kimaradt Loic Negónak is.

A válogatott első számú kapusa Tóth Balázs, mellette Szappanoson kívül két fiatal kapott meghívót az edzőtáborba: az FC Andorrában kölcsönben szereplő Yaakobishvili Áron, valamint a Liverpool tartalékcsapatában védő Pécsi Ármin. A magyar csapat június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára.

Kapcsolódó
Marco Rossi szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatóján az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2026. május 12-én. Öt újonc került be a magyar labdarúgó-válogatott idei második keretébe. A magyar válogatott Finnországgal játszik barátságos mérkőzést június 5-én a Puskás Arénában, majd június 9-én Kazahsztán ellen edzőmeccset Debrecenben.
Marco Rossi: Szappanos elbúcsúzik, Szoboszlai pihenőt kap
Előbb Finnország, majd Kazahsztán lesz a magyar labdarúgó-válogatott ellenfele.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Flick az egók letörésével épített szupercsapatot Barcelonában, a következő szintet a BL-győzelem jelentené

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter a Tisza-kormány első ülése alakalmából tartott sajtótájékoztató Ópusztaszeren 2026. május 13-án.
Megjelent az új Magyar Közlöny, ezekben az ügyekben rendelt el vizsgálatot Magyar Péter kormánya
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik