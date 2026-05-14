Marco Rossi: Dibusz Dénes nem végleg került ki a keretből

Az olasz szakember a júniusi barátságos mérkőzések kapcsán külön beszélt a kapusok helyzetéről is. Szappanos Péterről elmondta, hogy megérdemel egy válogatott meccset, ami az utolsó lesz a karrierjében. A meghívottak között viszont nem volt ott Dibusz Dénes, akivel kapcsolatban megkezdődtek emiatt a találgatások. Ennek vette elejét Rossi.

Ezek a meccsek kiváló lehetőséget adnak arra, hogy teszteljük a fiatal játékosokat, akiket nem ismerünk annyira. Dénest tökéletesen ismerjük, tudjuk, mire számíthatunk tőle. Vannak posztok, amin sokkal több játékosunk van, mint más posztokon. Ilyen például a kapus vagy a középpályás pozíció. Ezért nem hívtam most meg őt

– mondta a kapitány, akinek szavai szerint nem csupán Dibusznak van esélye visszatérni a csapathoz, hanem a most szintén kimaradt Loic Negónak is.

A válogatott első számú kapusa Tóth Balázs, mellette Szappanoson kívül két fiatal kapott meghívót az edzőtáborba: az FC Andorrában kölcsönben szereplő Yaakobishvili Áron, valamint a Liverpool tartalékcsapatában védő Pécsi Ármin. A magyar csapat június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára.