Flick az egók letörésével épített szupercsapatot Barcelonában, a következő szintet a BL-győzelem jelentené

Sokan féltették a Barcelonát és Hansi Flicket is a közös munkától, amikor 2024 nyarán a német szakember kinevezték a katalán futballcsapat élére. Azóta kiderült, jobb dolog nem is történhetett volna:

Flick lubickolt a csapatépítő szerepében, bátran nyúlt a klub utánpótlásához, és szinte pótapaként terelgette a legnagyobb tehetségeket.

A siker pedig nem maradt el, eddigi két szezonja alatt öt trófeát szerzett, csupán az idei Király Kupát nem sikerült megnyernie. No, meg a Bajnokok Ligáját, de a következő évben, években arra is feni a fogát.

De lesz-e rá esélye?

Anyagi problémák közepette

2021. március 7-én egy új időszámítás kezdődött FC Barcelonánál. A világ egyik legnagyobb és legnépszerűbb futballklubja akkortájt igen nagy gödörben volt, de miután újra megválasztotta korábbi sikerelnökét, a posztot 2003 és 2010 között egyszer már betöltő Joan Laportát, a szurkolók abban bíztak, beköszönt egy jobb korszak.

A bizakodásra az adhatott okot, hogy muszáj volt megújulni, a hatalmas adóssághalmazt nem lehetett továbbgörgetni, és bizony meg kellett szabadulni valahogy a túlfizetett labdarúgók okozta sokktól is.

A Barca pénzügyi problémáját nem a klasszikus értelemben vett csődhelyzet jelentette, hanem a La Liga által alkalmazott bérplafon- és keretköltség-szabályozás. A rendszert arra találták ki, hogy a klubok ne jussanak csődbe, a lényege, hogy mindössze annyit lehet bérekre költeni, amennyit a bevételei megengednek.

A 2019-20-as és 2020-21-es szezonban – a Covid-járvány és a túlméretezett bérstruktúra miatt – a Barca több százmillió eurós hiánnyal számolt, ami gyakorlatilag lenullázta az átigazolási mozgásterét. Ennek a válságnak a legdurvább következménye az lett, hogy a legnagyobb sztár, Lionel Messi 2021 augusztusában távozott, a klub ugyanis a La Liga szabályozása miatt nem tudta meghosszabbítani a szerződését.

Finomhangolás tökéletes utánpótlással

Amíg 2019 nyarán 279, de még 2022 nyarán is 160 millió eurót költött új játékosokra a klub, addig az utóbbi években kénytelen volt visszafognia magát: 2023-24-ben 33,4, 2024-25-ben 60,5, a jelenlegi szezonban pedig eddig mindössze 27,5 millió eurót fordított az igazolásokra. Kénytelen is volt így tenni, hiszen