Így néztek ki a támadóharmadban jegyzett passzok az első 20 perc után. Vagyis a City egykapuzott, az Everton meg hősiesen bekkelt, és amikor először kiszabadult a szorításból, majdnem gólt szerzett, ám Röhl beadását Donnarumma bravúrosan kitolta Beto elől, majd a brazil csatár éles szögből még próbálkozhatott, ám Huszanovot találta el.
A manchesteriek a 43. percben törték fel a hazai védelmet, Doku 15 méterről gyönyörűen csavart a jobb felsőbe.
Milyen második félidő volt, te jó ég?!
A City lezárhatta volna a meccset egy második góllal, de ezt nem tette meg, az Everton pedig felbátorodott, és a 64. percben Ndiaye helyzeténél Donnarumma bravúrja miatt maradt a 0-1. Négy perccel később azonban jött a nagy fordulat: Guéhi borzasztóan passzolta haza a labdát, Barry pedig lecsapott rá, és eltette Donnarumma mellett.
Bár elsőre úgy tűnt, a Cty megússza, mert az asszisztens lest jelzett, de mivel Barry ellenféltől kapta a labdát, így érvényes maradt a gól.
Három perccel Barry egyenlítése után már az Everton állt jobban, Garner szöglete után ugyanis O’Brien fejelt közelről Donnarumma kapujába. A City-játékosok arcára kiült a döbbenet, hát még akkor, amikor egy újabb gyors Everton-támadás végén Röhl lövésszerű beadásába Barry tette bele a lábát, és már 3-1-re vezetett a liverpooli csapat.
Majd kiderül, mennyit ér Doku egyenlítése
A City-drukkerek egy része elindult hazafelé, így lemaradt arról, hogy Kovacic pazar kiugratása után Haaland a léc alá emelve szépített. Nyomban vissza is settenkedtek a vendégszurkolók, akik aztán a 90+7. percben legalább a pontmentést megünnepelhették, mert Doku ismét megtalálta a kapuhoz vezető utat, és gyönyörűen csavart 16-ról a bal sarokba.
Premier League, 35. forduló:
Everton – Manchester City 3-2 (0-1)
Chelsea – Nottingham Forest 1-3 (0-2)
vasárnap játszották:
Aston Villa – Tottenham Hotspur 1-2 (0-2)
Manchester United – Liverpool 3-2 (2-0)
Bournemouth – Crystal Palace 3-0 (2-0)
szombaton játszották:
Arsenal – Fulham 3-0 (3-0)
Brentford – West Ham United 3-0 (1-0)
Newcastle United – Brighton 3-1 (2-0)
Wolverhampton Wanderers – Sunderland 1-1 (0-1)
pénteken játszották:
Leeds United – Burnley 3-1 (1-0)
A tabella:
1. Arsenal 35 23 7 5 67-26 76
2. Manchester City 34 21 8 5 69-32 71
3. Manchester United 35 18 10 7 63-48 64
4. Liverpool 35 17 7 11 59-47 58
5. Aston Villa 35 17 7 11 48-44 58
——————————————————
6. Bournemouth 35 12 16 7 55-52 52
——————————————————
7. Brentford 35 14 9 12 52-46 51
——————————————————
8. Brighton 35 13 11 11 49-42 50
9. Chelsea 35 13 9 13 54-48 48
10. Everton 35 13 9 13 44-44 48
11. Fulham 35 14 6 15 44-49 48
12. Sunderland 35 12 11 12 37-46 47
13. Newcastle United 35 13 6 16 49-51 45
14. Leeds United 35 10 13 12 47-52 43
15. Crystal Palace 34 11 10 13 36-42 43
16. Nottingham Forest 35 11 9 15 44-46 42
17. Tottenham Hotspur 35 9 10 16 45-54 37
——————————————————
18. West Ham United 35 9 9 17 42-61 36
19. Burnley 35 4 8 23 35-71 20 – kiesett
20. Wolverhampton Wanderers 35 3 9 23 25-63 18 – kiesett
1-5.: Bajnokok Ligája
6.: Európa Liga
7.: Konferencia Liga-selejtező
18-20.: kiesés