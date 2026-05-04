Így néztek ki a támadóharmadban jegyzett passzok az első 20 perc után. Vagyis a City egykapuzott, az Everton meg hősiesen bekkelt, és amikor először kiszabadult a szorításból, majdnem gólt szerzett, ám Röhl beadását Donnarumma bravúrosan kitolta Beto elől, majd a brazil csatár éles szögből még próbálkozhatott, ám Huszanovot találta el.

A manchesteriek a 43. percben törték fel a hazai védelmet, Doku 15 méterről gyönyörűen csavart a jobb felsőbe.

Milyen második félidő volt, te jó ég?!

A City lezárhatta volna a meccset egy második góllal, de ezt nem tette meg, az Everton pedig felbátorodott, és a 64. percben Ndiaye helyzeténél Donnarumma bravúrja miatt maradt a 0-1. Négy perccel később azonban jött a nagy fordulat: Guéhi borzasztóan passzolta haza a labdát, Barry pedig lecsapott rá, és eltette Donnarumma mellett.

Bár elsőre úgy tűnt, a Cty megússza, mert az asszisztens lest jelzett, de mivel Barry ellenféltől kapta a labdát, így érvényes maradt a gól.

Három perccel Barry egyenlítése után már az Everton állt jobban, Garner szöglete után ugyanis O’Brien fejelt közelről Donnarumma kapujába. A City-játékosok arcára kiült a döbbenet, hát még akkor, amikor egy újabb gyors Everton-támadás végén Röhl lövésszerű beadásába Barry tette bele a lábát, és már 3-1-re vezetett a liverpooli csapat.

Majd kiderül, mennyit ér Doku egyenlítése

A City-drukkerek egy része elindult hazafelé, így lemaradt arról, hogy Kovacic pazar kiugratása után Haaland a léc alá emelve szépített. Nyomban vissza is settenkedtek a vendégszurkolók, akik aztán a 90+7. percben legalább a pontmentést megünnepelhették, mert Doku ismét megtalálta a kapuhoz vezető utat, és gyönyörűen csavart 16-ról a bal sarokba.