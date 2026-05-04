Fantasztikus ollózással törte meg gólcsendet a Chelsea, de semmire sem ment vele

Mivel a Forest csütörtökön a döntőbe jutásért játszik az Európa Ligában (az első meccsen a Digne abszurd kezezése után megítélt büntetővel verte az Aston Villát), Vitor Pereira nyolc helyen változtatott a kezdőcsapaton.

Még tizenegyesből sem ment a Chelsea-nek

Csapata azonban így is éles és agilis volt, Bakwa beadása után Awoniyi már a 2. percben vezetést szerzett a Forestnek egy szép fejessel, majd a gólszerző visszahúzásáért megítélt büntetőt Igor Jesus emelte a kapu közepébe, így negyedóra után kettővel ment a vendégcsapat.

Az első félidő legvégén a Chelsea is tizenegyest kapott, amikor Abbott jókora ütemkéséssel összecsattant a fejelni készülő Derryvel.

A 18 éves Chelsea-szélső ezen a találkozón debütált a Premier League-ben, és végül hordágyon hagyta el a pályát – a legfrissebb hírek szerint szerencsére jól van.

A tizenegyest Palmer kihagyta, majd a második félidő elején a Nottingham eldöntötte a meccset, amikor Morgan-Gibbs beadását Awoniyi közelről bepofozta.

Ez valódi szépségtapasz volt!

A hosszabbítás perceiben a Chelsea-nek legalább a március 14-ike óta tartó góltalansági sorozatát sikerült megszakítani, nem is akámilyen találattal: Joao Pedro mellre vette a Cucurella által középre fejelt labdát, majd fantasztikusan ollózta a kapu bal oldalába.

03:02-nél látható a nagyon látványos ollózás:

A Chelsea 1993 óta először hozott össze hatos vereségsorozatot a Premier League-ben, míg a Forest – amely az utolsó öt bajnokiján 13 pontot szerzett – hat pontra eltávolódott a veszélyzónától.

