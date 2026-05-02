Unalmas Arsenal? Már az első félidőben elgázolta ellenfelét Arteta csapata

Magabiztos, és gólarányt növelő győzelmet aratott a Premier League-ben éllovas Arsenal a Fulham ellen hazai pályán.

Mikel Arteta csapatának előnye így hat pont az üldöző Manchester Cityvel szemben, amely viszont két mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A Bajnokok Ligája-elődöntős Arsenal az első félidőben lerendezte a meccset, amikor Viktor Gyökeres duplázott (kiosztott egy gólpasszt is), és betalált Bukayo Saka is, miközben volt egy les miatt meg nem adott gólja is a hazaiaknak. Bár sok kritika éri az Arteta-csapatot a támadójáték miatt, most erre nem lehetett panasz a szünetig, volt 14 lövési kísérlet, ebből hat kaput talált és öt nagy helyzetet is feljegyezhettünk.

Ezek után a második félidő már kevésbé volt izgalmas, bár egy kapufáig az Arsenal így is eljutott. A 3-0-s győzelemmel mindenesetre magabiztosan hozta a kötelezőt a csapat, így most a Manchester Cityn a sor, amely a fordulóban az európai kupaindulásért csatázó Evertonhoz látogat.

Bajban a West Ham United

A Newcastle United sorozatban négy vereség után hazai pályán 3-1-re legyőzte a nemzetközi kupaindulásra esélyes Brightont szombaton. Győzelme ellenére a Newcastle csupán 13. helyen áll a tabellán, viszont a Brightonnak véget ért az ötmérkőzéses veretlenségi sorozata.

A Brentford öt döntetlen és egy vereség után nyert ismét bajnokit, amellyel átmenetileg a hatodik, Európa Liga-szereplést jelentő hatodik helyre lépett előre. A csapat a West Hamet verte, amely három veretlen bajnoki után kapott ki, és ha a Tottenham nyerni tudni az Aston Villa vendégeként, akkor a WHU a kiesőhelyekre csúszna vissza.

Premier League, 35. forduló Arsenal-Fulham 3-0 (3-0) Brentford-West Ham United 3-0 (1-0) Newcastle United-Brighton 3-1 (2-0) Wolverhampton Wanderers-Sunderland 1-1 (0-1)