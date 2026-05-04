Jön az NB I szuperszombatja, amikor minden eldől

2026. 05. 04. 17:52
Ha a Győr nyer Kisvárdán, akkor bajnok.
Az utolsó játéknapon, május 16-án dől el a bajnoki cím sorsa a labdarúgó NB I-ben.

A listavezető ETO FC Győr és a címvédő Ferencváros között egy pont a különbség, az MLSZ versenybizottsága által elkészített program szerint így a két csapat a 33., azaz utolsó fordulóban egy időben játszik:

a Győr Kisvárdán vendégeskedik, az FTC pedig a Zalaegerszeget fogadja.

Mivel a bronzérem megszerzésére még a Debrecen, a Paks és a ZTE is esélyes, e három együttes szintén május 16-án, ugyanebben az időpontban, 17.15-től játszik.

A dobogós helyezések elérésére esélytelen csapatok egy nappal korábban fejezik be a 2025/2026-os idényt.

A 33. forduló programja:

május 15., péntek:
Nyíregyháza Spartacus FC-Kolorcity Kazincbarcika SC 17.45
Puskás Akadémia FC – MTK Budapest 20.00

 

május 16., szombat:
Kisvárda Master Good – ETO FC Győr 17.15
Ferencvárosi TC – Zalaegerszegi TE FC 17.15
Diósgyőri VTK – Paksi FC 17.15
Debreceni VSC – Újpest FC 17.15

