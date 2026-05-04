Bujdosó Andrea bejelentette a Tisza parlamenti bizottsági elnökeit, megvannak az Országgyűlés tiszás alelnökei is

Bujdosó Andrea, a Tisza Párt országgyűlési frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében bejelentette a párt parlamenti bizottsági elnökeit. Azt írta: a parlamenti bizottságok összetételét és tisztségviselőit a képviselőkkel történt személyes egyeztetés után határoztuk meg. A kiválasztásnál a szakmai háttér és a szakterület iránti elköteleződés voltak a legfontosabb szempontok.

Ők lesznek a szakbizottságok vezetői

Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit őstermelő vezeti, aki a Hajdú-Bihar 4-es körzetben mandátumot szerzett egyéni mandátumot.

A Digitalizációs és Technológiai Bizottság élére Varga Balázs informatikai rendszerfejlesztő és -tervező került, aki a Zala 2-es egyéni választókerületben nyert egyéniben.

Az Egészségügyi Bizottság elnöke a Baranya 1-ben mandátumot szerző Ruzsa Diána kardiológus lesz.

Az Európai Ügyek Bizottságát Sopov Ildikó Éva jogtanácsos vezeti, ő Komárom-Esztergom 1-ben nyert mandátumot.

A Gazdasági és Energetikai Bizottság élére Csőszi Attila kecskeméti közgazdász került, aki a kecskeméti körzet képviselője.

A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságot Bakos Csaba Attila tartalékos honvéd ezredes, címzetes egyetemi docens irányítja.

Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság élére Hantosi István kerül, ő magyar és uniós versenyjogi, fogyasztóvédelmi és médiajogi szakértő, és a Tisza listájának 38. helyéről jutott be a Parlamentbe.

A Közlekedési és Beruházási Bizottságot a Szigetszentmiklós központú körzet nyertese, Perticsné Kácsor Andrea építészmérnök vezeti.

A Külügyi Bizottság elnöke Hajdu Márton Ádám vezeti, aki a Tisza kabinetfőnöke az Európai Parlamentben.

A Mentelmi Bizottságot Sasi Nagy Edit jogász és HR-szakember vezeti.

Az Oktatási Bizottság élére Szűcs Dóra kerül, aki a Tisza listájáról jutott be az Országgyűlésbe.

A Társadalmi Részvétel Bizottságát Jakab Zsuzsanna egészségügyi szakember, pedagógus és jogász vezeti.

A Törvényalkotási Bizottságot Rák Richárd európai uniós szakjogászra bízták.

A Vidék- és Településfejlesztési Bizottság fölött Szabó Tibor vezeti majd.

Végül 21 parlamenti bizottság alakul az Országgyűlés május 9-i alakuló ülésén, a leendő kormánypárt 14 bizottságot irányít majd, míg míg a többi testületet az ellenzéki pártok irányíthatják.

Megvannak az Országgyűlés alelnökei is

Magyar Péter bejelentette, hogy A Tisza három alelnököt jelöl a Magyar Országgyűlésbe: