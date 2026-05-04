NERmarket zrt.mol-campusszőlő utcai javítóintézet
Belföld

NER-es vállalkozó cégcsoportja vette meg az egykori Szőlő utcai javító épületét

A Szőlő utcai javítóintézet
Kőrös Gábor / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 05. 04. 15:59
A Szőlő utcai javítóintézet
Kőrös Gábor / 24.hu
Felkerült a tulajdoni lapra az árverésen győztes ajánlattevő neve.

A Scheer Sándor érdekeltségébe tartozó Market-csoport, azon belül is a Market Asset Management Zrt. vásárolta meg az egykori Szőlő utcai javítóintézet épületét – írta meg a Telex.

Március közepén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. árverezte el az ingatlant 2,6 milliárd forintért, ám akkor még nem lehetett tudni, ki a sikeres ajánlattevő. Azóta viszont a vevő neve felkerült a tulajdoni lapra, így már világos, hogy a többek között a Mol-tornyot és a debrecei CATL-gyárat is építő, valamint a Citadellát is felújító Market-csoporthoz tartozik az épület.

Scheer Sándor az ország egyik leggazdagabb vállalkozója. Nemrég azzal került be a hírekbe, hogy 1,1  milliárdos állami támogatással nyitott új éttermet Tokaj belvárosában Galuschka Bistro & Garden névvel. Korábban megvásárolta a Matolcsy-körhöz köthető Design Hotelt, de a Dürer Park irodaházainak építésénél is feltűnt a neve: a kivitelezésért felelős DB Kft. projektcég két tulajdonosa a Garancsi István–Scheer Sándor-duó érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. és a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap voltak, egészen az irodakomplexum MNV részére történő értékesítéséig.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nem mennek át a nagyobb utalások a bankoknál, csúszhatnak a fizetések is
Rubint Réka élő adásban vette le fejkendőjét, megmutatva, mennyit nőtt a haja
Gyorséttermekbe vitte a szegény sorsú 13-14 éves kislányokat egy hatvanas férfi, majd szexre kényszerítette őket
Karácsony egyeztetett a Tisza Párttal: új időpontban tartják a rendszerzáró bulit
Túlzottan a lexikális tudásra épített, tárgyi hiba is volt benne – szakértővel elemeztük a 2026-os magyarérettségit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik