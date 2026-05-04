A Scheer Sándor érdekeltségébe tartozó Market-csoport, azon belül is a Market Asset Management Zrt. vásárolta meg az egykori Szőlő utcai javítóintézet épületét – írta meg a Telex.

Március közepén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. árverezte el az ingatlant 2,6 milliárd forintért, ám akkor még nem lehetett tudni, ki a sikeres ajánlattevő. Azóta viszont a vevő neve felkerült a tulajdoni lapra, így már világos, hogy a többek között a Mol-tornyot és a debrecei CATL-gyárat is építő, valamint a Citadellát is felújító Market-csoporthoz tartozik az épület.

Scheer Sándor az ország egyik leggazdagabb vállalkozója. Nemrég azzal került be a hírekbe, hogy 1,1 milliárdos állami támogatással nyitott új éttermet Tokaj belvárosában Galuschka Bistro & Garden névvel. Korábban megvásárolta a Matolcsy-körhöz köthető Design Hotelt, de a Dürer Park irodaházainak építésénél is feltűnt a neve: a kivitelezésért felelős DB Kft. projektcég két tulajdonosa a Garancsi István–Scheer Sándor-duó érdekeltségébe tartozó Market Építő Zrt. és a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap voltak, egészen az irodakomplexum MNV részére történő értékesítéséig.