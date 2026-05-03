Észrevétlen katasztrófa – égető kérdéssel nem hajlandó szembenézni a brazil futball

Túlzás lenne állítani, hogy a brazil futball figyelmeztető harsonaként értékelte volna Dorival Junior, csapata, a Corinthians Athletico PR elleni bajnokija után megfogalmazott aggodalmait, de gondolatairól egy rövidebb, pár napos polémia mégiscsak kialakult a nyilvánosságban.

Itt az óra a beavatkozásra a légiósok számát illetően. Egy generációt büntetünk, és a jövőben nagyon nagy árat fogunk érte fizetni. Nem érzékeljük, hogy ez történik. Olaszország viszont már megfizette a világbajnokságokkal.

Kellemetlen téma. Pláne, amikor a klubcsapatok egyesületekből gazdasági társaságokká alakulva sosem látott dominanciát alakítottak ki a kontinensen, pénzt termelnek, a bajnokság közvetítési jogainak értéke pedig a színvonal általános emelkedésével egyszerre kilő. Mert pontosan ez történik. Egész Dél-Amerika irigyli a brazilokat a bajnokságuk miatt, amelynek együttesei megnyerték az előző hét Libertadores-kupát, és a legutóbbi hat alkalommal mindössze egyetlen más országbéli ellenfelet engedtek egyáltalán a döntőbe (Boca Juniors, 2023).

És ilyenkor mondja Dorival Junior, hogy vigyázni kell, mert a delírium holnapi fejfájással jár? Kit érdekel ez, amikor mindenkit magasba emel a caipirinha?

A korábban a brazil válogatott padján is megforduló edző kifakadása előtt nem sokkal együttese egy 7 légióssal felálló ellenfelet győzött le egy argentin futballista góljával 1-0-ára, ami a brazil futball tradícióinak igazán nem felel meg, ez kényszerítette ki a megszólalást.

Az eset pedig nem egyedi, a mostani országos sorozat 151 légióssal indult, ami a játékosok nagyságrendileg 30 százalékát jelenti.

Dorival Juniornak az volt az utolsó győztes meccse a csapattal, és pár héttel később menesztették is, ami érzékelhetően úgy hatott, mintha az általa elmondottak sem lennének már érvényesek, eltűnt a fekete özvegyi fátyol a halotti toron a kiváló menütől lagzisra boldogult társaság szeme elől.

Kedves brazil kollégák, most figyeljetek: