HVG: Államosítástól tartanak a végrehajtók

2026. 05. 04. 07:53
A választások után néhány nappal tanácskozást tartottak a végrehajtók.

A HVG-hez eljuttatott hangfelvétel szerint a Tisza Párt kétharmados győzelme után többen attól tartanak, hogy államosítják a szektort. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) megerősítette a lapnak, hogy a választmányi bizottság elnöke – az elnökség javaslatára – választmányi gyűlést hívott össze „a tagság tájékoztatása és a szakmai egység fenntartása” érdekében.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az igazságügyi miniszternek jelölt Melléthei-Barna Márton pontosan milyen változásokat tervez, de a Tisza Párt a kampányban egyértelművé tette: állami kézbe venné és nonprofittá alakítaná a végrehajtást, megszüntetné a végrehajtói kart, átvilágítaná a végrehajtók működésének jogszerűségét.

Már 249 millió forintot keresett felfüggesztett végrehajtóként Schadl György, miközben 200 millióra büntetné az ügyészség
189 millió forint úgy folyt be a végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnökéhez, hogy közben börtönben ült.

Az MBVK elnöksége egyelőre nem kapott hivatalos megkeresést, azt írták: ahogy eddig, a jövőben is

a konstruktív párbeszéd szellemében, a szakmai szempontokat szem előtt tartva folytatja tevékenységét és támogat minden olyan kezdeményezést, amely a végrehajtói hivatásrend fejlődését szolgálja.

A hangfelvétel alapján a végrehajtók szerint sok időbe telhet az egész szabályozás átalakítása, arra ugyanakkor számítanak, hogy a végrehajtás felügyelete a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságától (SZTFH) átkerül az Igazságügyi Minisztérium vagy a bíróságok alá.

A tanácskozáson többen sérelmezték, hogy az MBVK nem védte meg őket, amikor a Tisza Párt és a Mi Hazánk is „végrehajtói maffiáról” beszélt a kampányban. Ezt a HVG-nek most azzal magyarázták, hogy azért nem reagáltak a megbélyegzésre, mert a jelenlegi tagság arra törekszik, hogy „hozzájáruljon a végrehajtói hivatásrendbe vetett közbizalom megerősítéséhez”.

Az elnökség esetleges lemondására vonatkozó kérdésre azt írták, hogy a három éve megválasztott testület csaknem kétezer ember érdekeinek képviseletéért felelős

a tevékenységét minden esetben a jogszabályi keretek között, szakmai szempontok mentén, a tagság érdekképviseletét szem előtt tartva végzi,

alapvető célkitűzése a jogszerű, szakszerű és empatikus eljárás, a hivatásrendbe vetett közbizalom erősítése. Korábban a 24.hu írt arról, hogy a korrupcióval vádolt Schadl György ugyan nem dolgozhat végrehajtóként, de az irodája által termelt nyereség 90 százalékát továbbra is ő kapja. Ezt a korábban általa vezetett  köztestület vezetőségének tagja biztosítja számára. Három éve ugyanis Varga Judit volt igazságügyi miniszter egykori egyetemi évfolyamtársa, Lupkovics Beáta lett az elnök, de a Schadl-irodát állandó helyettesítéssel Kovássy Szabolcs vette át, aki a 2015-ben Schadl-féle elnökségnek, valamint a jelenlegi vezetőségnek is tagja. Az Orbán-kormány szerint ezért az SZTFH volt felelős.

A végrehajtók „megújult" elnöksége biztosítja, hogy Schadl György zsebébe továbbra is százmilliók vándorolhassanak
A korrupcióval vádolt Schadl György nem dolgozhat végrehajtóként, de az irodája által termelt gyakran százmilliós nyereség 90 százalékát továbbra is megkapja.

