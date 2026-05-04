Ficóék Magyar Péternek: A három testőr vár a negyedikre

Orbán korábbi soros szövetségese már várja, hogy újrainduljon az egyttműködés a V4-en belül Magyar Péter részvételével.

Robert Fico, Orbán Viktor korábbi európai szövetségese üzent Magyar Péternek és egy  V4-es vezetőkkel közös fotót is posztolt X-en.

A három testőr a negyedikre és a V4-ek újjászületésére vár

– írta a szlovák kormányfő, aki mellett a képen Donald Tusk lengyel és Andrej Babis cseh miniszterelnök látható. A fotó az Európai Politikai Közösség állam-, illetve kormányfőinek örményországi találkozóján készült, melynek keretében az első EU–Örményország kétoldalú csúcstalálkozóra is sor kerül.

Magyar Péter leendő miniszterelnök korábban elmondta: első útja Varsóban vezet majd. Magyar célja az utóbbi időben háttérbe szorult visegrádi együttműködés felélesztése is, mellyel kapcsolatban elképzelhetőnek tartaná a bővítést is: Horvátország, Szlovénia és Ausztria mellett akár Romániát is fel lehetne venni a tagok közé, így a négyről nyolcra nőhetne az együttműködésben részt vevő országok száma.

Az előzmények alapján lesz mit megbeszélnie Magyarnak és Ficónak, a Tisza hamarosan hivatalba lépő miniszterelnöke ugyanis jelezte: a magyar-szlovák viszony erősítése és a Visegrádi Együttműködés újraindítása előtt meg tisztázni és rendezni kell a Benes-dekrétumokkal kapcsolatos, magyarokat börtönnel fenyegető szlovák jogszabályokat.

