Megtalálták a Budapesten eltűnt olasz zenészt

Megtalálták azt a fiatal olasz zenészt, aki május elsején tűnt el Budapesten – értesült a 24.hu. Értesüléseink szerint Davide Lucchelli Németország felé tartott vonattal, amikor utolérte őt az apja telefonon.

Fülöp Gergely, a BRFK kommunikációs osztályának vezetője az esettel kapcsolatos megkeresésünkre azt közölte, hogy az olasz hatóságok rendelték el a 24 éves férfi körözését, majd az olasz nagykövetség bejelentést tett erről hétfőn a magyar rendőrségen.

A nagykövetség megkeresése után a BRFK is elrendelte a férfi körözését. A nagykövetség azonban nemrég azt közölte, hogy a hozzátartozói épségben elérték a fiatalembert.

– mondta lapunknak az osztályvezető.

A koncert szervezői szintén megerősítették, hogy Davide Lucchelli épségben előkerült.

Most kaptuk az értesítést az olasz konzulátustól, hogy Davide Lucchelli (Liuk) megvan, épségben van, épp egy vonaton tart hazafelé. Köszönjük mindenkinek a megosztásokat!

– közölték.

A 24 éves dobos az Independent Voices című május elsejei rendezvényen lépett fel Oggetto Sconosciuto nevű zenekarával. A punk-rock zenekar európai turnéja keretében lépett fel Budapesten. A banda a történtek miatt lemondta a turné további koncertjeit.