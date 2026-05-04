„Végigcsináltam egy sor világversenyt, de ma nálam betelt a pohár” – kiakadt a női pólósok kapitánya a bíráskodás miatt

Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese így várhatóan lemarad a sorozat szuperdöntőjéről, mivel a tornáról a legjobb öt csapat jut tovább – a vk-döntőben házigazda ausztrálok szereplése biztosított –, azaz ebben a négyesben a magyaroknak a görögök előtt kellene végezniük.

A magyar csapatból erre a találkozóra Cseh döntése értelmében Aubéli Tekla és Horváth Zsófi maradt ki. A két együttes a vk előtt együtt készült Görögországban, több edzőmeccset és egy hivatalos találkozót is játszottak egymással, Athénban a házigazdák győztek szoros küzdelemben.

Neszmély-bravúrokkal indult a meccs

Az első negyedben Neszmély Boglárka remekelt a magyar kapuban, hatból öt lövést hárított, közte egy ötméterest is. Ennek is köszönhetően a második játékrész közepén két góllal vezetett a magyar válogatott, a görögök viszont két távoli lövéssel egyenlítettek. Döntetlenről indult a harmadik felvonás, a görögök elléptek kettővel, de a magyaroknak sikerült felzárkózniuk.

A záró nyolc percnek egygólos görög előnnyel indultak neki a csapatok, a magyarok nehéz helyzetbe kerültek, mivel a hetedik kontra ítéletet hevesen szóvá tevő Cseh Sándor piros lapot kapott. A görögök éltek a lehetőségekkel, két büntetőt is belőttek, ezzel gyakorlatilag eldöntötték az összecsapást (10-7), végül öt góllal nyertek.

Elege lett a kapitánynak

Mindig büszkén mondom, hogy meccs után nem beszélek játékvezetőkről, de most talán eljött a pillanat így, hogy kiállítottak. Megmondom őszintén, elegem lett.

Nem azért, mert kikapunk, meg hogy az ellenfél megérdemelten nyert, hanem mert már az egész Európa-bajnokságon azt hallgattam, hogy a magyar centerek kontrásan játszanak. Kimegy Varró Eszter Amerikába, az egyetemi bajnokságban bekerül az év csapatába, ott nem kontrás. Visszajön a magyar válogatottba és azonnal az lesz” – nyilatkozott a mérkőzés után Cseh Sándor a magyar szövetségnek.

A kapitány elmondta, nem a kiállításokat hiányolja, hanem azzal van baja, hogy tiszta erőből fogják a centereiket – ahogy a magyarok az ellenfél centereit –, de míg együttese ellen hét kontrát fújtak, a görögök ellen egyet.

„Lehet azt mondani, mi másképp csináljuk, biztos így van, ettől függetlenül ez sok lett nekem. Ott volt az első meccs az amerikaiak ellen: jobbak voltak, az azonban képtelenség, hogy idejön egy vb- és Eb-döntős csapat, és szoros emberfogás ellen három negyed alatt egyetlen kiállítást kap.

Végigcsináltam egy sor világversenyt, de ma nálam betelt a pohár

Egy pofonnak mindig el kell következnie

Cseh a kiállításával kapcsolatban hozzátette, nem hiszi, hogy ettől bármi megváltozik, de meg akarta védeni a csapatát.

„Kijönnek a görögök nyakfogásos szorosra, az edző ordítva reklamál ettől függetlenül, a lelátón ülő vezérkarral és a stábtagokkal egyetemben,

én meg ehhez nem fogok asszisztálni, hogy mások bármit megcsinálhatnak, és nem érdekel, hogy ezért kiállítanak

– jelentette ki a szakember.

Cseh Sándor hangsúlyozta, voltak hibáik, látszik, hogy most ezen a szinten vannak, amelyen az amerikaiak, spanyolok és görögök ellen körülbelül három negyedig tudnak szoros meccset játszani.

„A legfontosabb talán a gólok hiánya, hogy nem lőjük be a helyzeteket, nincsenek extra teljesítmények, emiatt kicsit kifulladunk. Ha hazamegyek, nem azzal fogok foglalkozni, hogy az első fórunknál kiütik a játékosunk kezéből a szabaddobást, amit rajtunk kívül senki nem látott, hanem hogy miként telt ez a hét, melyik játékos mit produkált. Egyértelműen csalódott vagyok, amiért nagy valószínűség szerint nem fogunk kijutni, de lehet, ennek itt volt most a helye.

Egy pofonnak, egy újrakezdésnek mindig el kell következnie, amikor értékelhetjük, miként dolgozom én, a stáb, a lányok

– nyilatkozta a szövetségi kapitány annak kapcsán, hogy együttese minden bizonnyal lemarad a nyolcas döntőről.

Láthatták, hogyan kell játszani a meccseken

„Nyilván azt várnám el, hogy a játékosok csúcsformában érkezzenek a válogatottba, azaz látszik, hogy még nagyon sokat kell dolgoznunk. Három élcsapat jobb volt nálunk, mi ebben a felállásban is közel voltunk az elithez. Viszont legalább minden játékos láthatta, akik itt voltak, és azok is, akik nem, hogy milyen energiával kell játszani minden egyes mérkőzésen” – zárta gondolatait az edző.

A magyar csapat kedden a japánokkal, szerdán az ausztrálokkal csap össze.