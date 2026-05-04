Gyorséttermekbe vitte a szegény sorsú 13-14 éves kislányokat egy hatvanas férfi, majd szexre kényszerítette őket

Vádat emelt a Nyíregyházi Járási Ügyészség azzal a hatvanas éveiben járó helyi férfival szemben, aki szegény sorsú 13 és 14 év körüli lányokat kényszerített szexuális cselekményekre.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a nyíregyházi férfi 2020 évtől ismerkedett olyan rossz körülmények között élő, vagy gyermekotthonban lévő lányokkal, akik alig töltötték be a 14. életévüket.

13 éves volt a legfiatalabb áldozata

A férfi bizalmi viszonyt alakított ki velük, és gyorséttermekbe vitte őket kocsival, élelmiszert, alkoholt vásárolt, és készpénzt adott nekik. Ezekért cserébe azonban szexuális szolgáltatást várt el tőlük. Az elkövető évekig kizsákmányolt két kislány azért, mert érzelmileg és anyagilag is rá voltak utalva. A férfi 2024 nyarától rendszeresen vett kábítószert a fiatal lányoknak.

A tiniknek 2024 októberére már annyira terhessé vált a férfival való kapcsolattartás, hogy rendszeresen kifogásokat kerestek, hogy ne kelljen vele találkozniuk. A hatvanas éveiben járó férfi azonban szexre kényszerítette őket. Az egyik ilyen alkalom után csaptak le rá a rendőrök. A nyomozás során kiderült, hogy a férfinak volt egy 13 éves áldozata is.

Az ügyészség kilenc év börtönt és kilenc év közügyektől eltiltást kért a gyermekprostitúció kihasználásával, szexuális kényszerítéssel, szexuális visszaéléssel és új pszichoaktív anyaggal visszaéléssel vádolt férfira előkészítő ülésen történő beismerés esetére.

Egy másik nyíregyházi férfi átalakította a kocsiját, és videóra is vette a kislányokkal lévő aktusokat.