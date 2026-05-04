Tömegbe hajtott egy autó Lipcsében, két halott

Két ember meghalt, másik kettő pedig súlyosan megsérült Lipcsében hétfőn, amikor egy autó a tömegbe hajtott – írta meg a Reuters helyi források alapján.

A lipcsei rendőrök megerősítették: egy autó okozott sérüléseket, ám további részleteket nem tudtak közölni.

A helyszínen egy megrongálódott Volkswagen SUV-ot láttak, amelynek tetején egy ember tartózkodott, amint áthajtott egy gyalogos zónán – jelentette a helyi Radio Leipzig. A műsorszolgáltató szemtanúkra hivatkozva arról számolt be, hogy több, lepedőkkel letakart holttest is látható volt a helyszínen, valamint késelésről is érkeztek jelentések.