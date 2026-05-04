Sulyok Tamás ellentmondott Orbánnak a gyermekvédelmi törvény ügyében

2026. 05. 04. 18:34
Habár Sulyok Tamás köztársasági elnök szerint „teljes a nemzeti konszenzus a gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéséhez fűződő jogának szigorú jogszabályi védelemben részesítésének szükségességében”, az államfő azt üzente Orbán Viktor leköszönő miniszterelnöknek, hogy

az Európai Bíróság ítéletét követően a jogbiztonság elvéből fakadó nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, ami a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Unió jogának, az Alaptörvény alkotmányos követelményeinek és a vonatkozó nemzetközi jogi előírások érvényesülésének kellő összhangját a méltányos egyensúly biztosításával.

Ezzel a bonyolult jogi megfogalmazással Sulyok lényegében ellent mondott Orbánnak. 

Az Európai Unió Bírósága április közepén kimondta, hogy a Fidesz által 2021-ben elfogadott „gyermekvédelmi törvény”, ami a pedofíliát összemossa a homoszexualitással, több ponton jogellenes, és sérti EU alapértékeit, így EU Alapjogi Chartáját is.

Orbán ezután közölte Sulyokkal, hogy „Magyarország kormánya az Európai Unió Bíróságának döntését nem hajtja végre” – szerinte ugyanis a bírósági ítélet mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét felveti. Kifogásolta azt is, hogy az uniós bíróság figyelmen kívül hagyta a magyar Alaptörvény család- és gyermekvédelemmel foglalkozó rendelkezéseit.

