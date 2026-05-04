Nem ezt a forgatókönyvet álmodta meg a Fradi kézilabdaedzője

Jesper Jensen úgy fogalmazott: a Mosonmagyaróvár ellen 34-30-ra megnyert vasárnapi helyosztó mérkőzésen a siker kulcsa az volt, hogy meg tudták fékezni a második játékrészben a rivális gyors támadásait.

„Minden elismerésem a mosonmagyaróvári játékosok teljesítménye előtt: szombat este még játszottak, és vasárnap is nagy szívvel léptek pályára. Úgy gondolom, a két csapat jó mérkőzést játszott.

Örülünk a győzelemnek, ugyanakkor ez nyilván nem az a forgatókönyv volt, amit megálmodtunk a hétvége kapcsán

– fejtette ki a dán szakember.

A világ legjobbja lenne a Fradi

A szezon egészét értékelve azt mondta: a Bajnokok Ligájában nem lehet ott együttese a budapesti négyes döntőben, nem nyerte meg a kupát és valószínűleg a bajnoki elsőségről is lemarad – itt két pont a lemaradása a Győr mögött –, ez mindenképpen csalódás a Ferencváros számára.

Úgy vélte, az ETO kimagasló szezont fut, így nehéz trófeákat nyerni Magyarországon, ugyanakkor azért dolgoznak, hogy Magyarországon és az egész világon a legjobbak legyenek.

Simon: egy bronzmeccs sosem szép

A bronzérmet érő sikerhez a mezőny legjobbjaként és legeredményesebbjeként Simon Petra nyolc góllal járult hozzá. Meglátása alapján jól kezdték a bronzmérkőzést, stabilan játszottak, aztán jöttek elöl az eladott labdák.

„Nem tudom, honnan volt ennyi plusz energiájuk, de gyors gólokat lőttek, a találataik fele biztosan lerohanásból vagy direkt indításból volt” – méltatta az ellenfelet az Európa-bajnoki bronzérmes irányító, aki elárulta, a második félidőben el akarták venni ezt a fegyvert a Mosonmagyaróvártól, ennek hatására alakult ki a legnagyobb különbség a két csapat között.

Utána mi is megtorpantunk, nem voltunk hatékonyak támadásban. Ez egy bronzmérkőzés volt, az pedig sosem szép, ezt mindenki tudja, de örülök, hogy mi jöttünk ki győztesen ebből

– mondta Simon. A saját teljesítményét úgy értékelte, hogy a szokottnál sokkal több hibája volt, ez a fáradtság és az energiahiány következménye lehetett.

A Ferencváros sorozatban négyszer hódította el a Magyar Kupát, ezúttal viszont be kellett érnie a bronzéremmel.

Rosszullétig hajtott az ellenfél

Stranigg Ferenc, az óváriak vezetőedzője úgy nyilatkozott: abszolút pozitív végkicsengést jelentett számukra ez a mérkőzés.

„Aki itt volt a helyszínen, biztosan látta, hogy az óvári szurkolók mellett a győri és a debreceni tábor is egy emberként mögöttünk volt. Ez annak köszönhető, hogy a lányok száz százalékosan küzdöttek, konkrétan mindhalálig” – magyarázta.

Hozzátette, kevés játékost tudott nevezni a találkozóra, és volt köztük olyan, aki annyira kihajtotta magát, hogy a szünetben rosszullétre panaszkodott.