Belső vizsgálat után feljelentést tett a Simor Andrást érintő „zsarolás” ügyében az MNB új vezetése

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének utasítására a jegybank belső vizsgálatot folytatott a jegybank korábbi vezetéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódóan nyilvánosságra került információk ügyében. A vizsgálat megállapításait és a rendelkezésre álló adatokat értékelve a jegybank új vezetése feljelentést tett hatáskör túllépésével elkövetett hivatali visszaélés bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen

– írta a lapunknak elküldött közleményében az MNB.

Simor András egykori jegybankelnök néhány hete súlyos állításokat fogalmazott meg az MNB-vel kapcsolatban. Simor azt állítja, az MNB-ből érkező zsarolás miatt mondott le az Erste Group bécsi felügyelőbizottsági pozíciójáról. Egy ATV-interjúban arról beszélt, hogy

2023 decemberében az Erste Bank Magyarország vezérigazgatója felkereste, és elmondta: behívták az MNB egyik alelnökével tárgyalni egy ablaktalan, zárt biztonsági helyiségbe, ahol a telefonját kint kellett hagynia.

Az alelnök állítólag közölte: amíg Simor András az Erste bécsi felügyelőbizottságának tagja, addig a bankfelügyelet rendkívül szigorúan és kellemetlenül fog eljárni az Erste Bank Magyarországgal szemben.

Ezt én zsarolásnak hívom

– fogalmazott Simor, aki ezt követően, 2024 elején lemondott az említett felügyelőbizottsági mandátumáról.

Az MNB új vezetése közölte: „az új vezetés alatt a jegybank a jogszabályoknak megfelelően működik. Az intézmény működésének felülvizsgálatával és racionalizálásával minden terület élére, így a pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökségre is új alelnök került.” Azt írják, a jegybank a rendelkezésre álló dokumentumokat és információkat átadta az ügyben már eljárást folytató Nemzeti Nyomozó Irodának.