Túlzottan a lexikális tudásra épített, tárgyi hiba is volt benne – szakértővel elemeztük a 2026-os magyarérettségit

Hétfőn a magyar nyelv és irodalom írásbelivel kezdődött meg a 2026-os érettségi időszak. A középszintű vizsgán a diákoknak elsőként a szövegértési és nyelvi feladatsort kellett megoldaniuk, amely egy Jókai Mórral kapcsolatos interjú értelmezésére épült, míg az irodalmi tesztben klasszikus feladattípusok is megjelentek: volt szóképekkel kapcsolatos kérdés, versrészletek sorrendbe állítása, valamint művek szereplőinek felismerése. A vizsgázóknak egy megadott vers stílusirányzatát és rímelését is azonosítaniuk kellett, továbbá Wass Albertre és Herczeg Ferencre vonatkozó kérdések is szerepeltek a feladatlapon.

Az érettségi második részében esszéfeladat várt a diákokra: Arany János egyik versének elemzése vagy egy témakifejtő dolgozat megírása közül választhattak, utóbbi esetben három különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatniuk a létösszegző vers mint verstípus sajátosságait.

Hogy mennyire voltak ezek a feladatok arányosak, értelmezhetőek és pedagógiailag indokolhatók, azt Schiller Mariann szaktanárral, a Magyartanárok Egyesületének választmányi tagjával elemeztük.

Szövegértés: jó szöveg, hibás elv