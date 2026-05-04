A választások másnapján megkapta az engedélyt egy új, ammónia-lefejtő beruházással kapcsolatban Bige László, a a Nitrogénművek Zrt. elnök-vezérigazgatója – közölte Bige, akivel az Agroinform készített interjút.

Hirtelen megjött az engedély

Tavaly májusban adtuk be a kérelmet a vadonatúj, németek által épített berendezésre. Kijött a hatóság, megnézték, majd ezután már nem kommunikáltak velünk. Nem hiányoltak semmilyen dokumentumot, egyszerűen csak nem adták meg az engedélyt. Írtam a miniszternek, a kollégáim jártak bent a hatóságnál, de semmi nem történt. Egy idő után aztán közölték velünk, hogy az engedélyt nem kaphatjuk meg. Most, a választások másnapján telefonáltak, hogy rendben van, és kedden meg is jött az engedély

– nyilatkozta a cégvezető.

Bige áprilisban már nyílt levelet is küldött Lázár János építési és közlekedési miniszternek, aki szerinte személyesen tiltotta meg az engedély kiadását. A vállalkozó arról is beszélt: az elmúlt kilenc évben szándékosan 500 millió eurónyi kárt okoztak cégének a hatóságok, mellyel kapcsolatban kártérsítési perek indítását helyezte kilátásba.

Elvárosok az új kormány felé

Az interjúban Bige kitért az új kormányra is, mellyel szemben nincsenek különösebb elvárásai.

Ha visszaállítják a jogállamiságot és egyenlő mércével mérnek bennünket, akkor ezen felül más elvárásom nincs

– mondta.

A műtrágyagyártással foglalkozó magyar vállalkozó cége korábban többször is GVH-s vizsgálatok célkeresztjébe került, ő maga pedig vesztegetés és hűtlen kezelés miatt állt bíróság elé, mely ügyben egyébként jogerősen felmentették.

Az üzletember korábban többször is nyilvánosan kritizálta az Orbán-rendszert és jelezte, nem kíván betagozódni a NER-be.