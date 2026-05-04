Megmaradó lábnyom a gyepen? A legtöbben most hibáznak nagyot az öntözéssel

Berobbant a meleg, a gyepnek pedig most tudatos öntözésre van szüksége, olvasható az Ez csak gyep nevű szakmai Facebook-oldalán.

A posztban emlékeztetnek: a hét elején már 26–27 °C is lehet, miközben az ország nagy részét továbbra is aszály sújtja. A felszínközeli 20–30 cm-es talajréteg kritikusan száraz, sok helyen már porzik a felszín. A 30–60 cm-es réteg is egyre szárazabb, az Alföldön és a Mezőföldön pedig a mélyebb rétegekben sincs igazán tartalék.

Ez gyepápolási szempontból azt jelenti, hogy most különösen fontos az öntözésre helyezni a hangsúlyt. De nem ész nélkül. Ez még mindig a gyökérleszoktatás időszaka, ezért továbbra is deficit öntözést érdemes alkalmazni

– írják.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy meg kell várni a szárazság első jeleit, melyek:

feketedő, szürkülő levél,

csökkenő turgor,

megmaradó lábnyom.

És csak ekkor kell öntözni, viszont akkor nagy adaggal, nagyjából 20–30 mm vízzel.

A bejegyzésben kitérnek arra is, a most tudatosan „leszoktatott” gyökér ezt az év hátralévő részében meghálálja. A következő hetekben, főleg sportgyepnél, érdemes a heti 2 öntözést becélozni. Az ideális az 1 lenne, de 25 fok felett ez már sokszor határeset, tették hozzá.

A gyökeret huminsavval, mikrobiológiai készítményekkel lehet támogatni, a befektetés pedig nyáron fog igazán megtérülni.

Egy egészséges gyökérzettel rendelkező gyep nemcsak ellenállóbb a gyepbetegségekkel szemben, de jobban hasznosítja a tápanyagot, könnyebben regenerálódik és stabilabban vészeli át a nyári stresszt is.

Most dől el, mennyire lesz strapabíró a gyeped a nyárra. Ne a levelet öntözd, a gyökeret neveld

– zárták a bejegyzést.