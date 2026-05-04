hajós andrásráthonyi-palácsik tímea
Szórakozás

Hajós András úgy véli, annak idején Ráthonyi-Palácsik Tímea miatt rúgták ki a TV2-ből

Marjai János / 24.hu és Birton Szabolcs
admin Grósz Petra
2026. 05. 04. 10:48
Marjai János / 24.hu és Birton Szabolcs

Tavaly év vége felé derült ki, hogy a TV2 lecseréli Szabó Zsófit és Hajós Andrást A Nagy Duettben. Utóbbi később elárulta, hogy saját elhatározásából döntött úgy, hogy nem vállal zsűri szerepet a műsor 2026-os évadában, mert szerinte nem sikerült jól az együttműködése a tavalyi szériában.

Kapcsolódó
Hajós András: Akkor sem fogok a Fideszre szavazni soha életemben, ha mindenben egyetértek velük
Úgy fogalmaz, Magyar Péterre is nehezére fog esni szavazni, de szurkol a Tiszta Párt elnökének.

A zenész azóta visszatért az RTL-hez, a Heti Hetes állandó szereplője lett, a legutóbbi adásában pedig arról is szót ejtett, hogy szerinte annak idején – 2015-ben – miért rúgták ki őt a TV2-ből.

Én egyszer azt írtam a nem tudom, most hogy hívjáknak, mert mindig úgy veszi a neveit, mint a táskákat. Szóval akkor Vajna Timinek hívták… Még Andy Vajnáé volt a TV2, és engem egy stand upon látott a Timi, és egy nagyon kulturált SMS-t írt, hogy nekik van egy ilyen belsős rendezvényük, és annyira tetszett az én fellépésem, hogy bármi pénzt megadnak, hogy menjek

idézte a story.hu Hajóst, aki nem sokat hezitált az említett felkésért követően.

Belegondoltam abba, hogy akkor most én ráérek, nem érek rá, elkezdjük-e ezt a játékot, és én azt írtam, hogy »köszönöm, nem szeretnék a köreitekhez tartozni.«  És kirúgtak a TV2-től…

A zenész a téma kapcsán hozzátette: mára úgy gondolja, sokat nem ért el akkoriban ezzel a fricskával, sőt bevallása szerint még csak jobban sem aludt amiatt, mert kiállt az érvei mellett, kollégái – köztük Lengyel Tamás és Parti Nóra – azonban biztosították afelől, hogy ők emelik kalapjukat előtte a tettéért.

Kapcsolódó
Hajós András a TV2-ről: Láttunk mi a folyosón néhány dolgot, programigazgatót ordítani a tényekesekkel
A Heti Hetes legutóbbi adásában Majka is felidézett egy esetet, amikor a programigazgatóval ordibálásig fajult a vitájuk, mert nem akart szerepelni a Tényekben.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
ByeAlex egy idő után szeretné abbahagyni a zenét – elárulta, mivel foglalkozna ezután
Olyan videókért fizetett egy nő, amiben kismajmokat kínoznak
Adam Scott elment a Hellraiser 6 meghallgatására, pedig a Hellraiser 4-ben meghalt
Majka Dopemannek: Te piaci alapon nemhogy 5 milliót nem érsz, de talán 5 forintot se
Magyar Péter az Akadémián: az állam minden évben kétszer-háromszor annyit költött el propagandára, mint tudományra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik