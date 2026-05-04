Hajós András úgy véli, annak idején Ráthonyi-Palácsik Tímea miatt rúgták ki a TV2-ből

Tavaly év vége felé derült ki, hogy a TV2 lecseréli Szabó Zsófit és Hajós Andrást A Nagy Duettben. Utóbbi később elárulta, hogy saját elhatározásából döntött úgy, hogy nem vállal zsűri szerepet a műsor 2026-os évadában, mert szerinte nem sikerült jól az együttműködése a tavalyi szériában.

A zenész azóta visszatért az RTL-hez, a Heti Hetes állandó szereplője lett, a legutóbbi adásában pedig arról is szót ejtett, hogy szerinte annak idején – 2015-ben – miért rúgták ki őt a TV2-ből.

Én egyszer azt írtam a nem tudom, most hogy hívjáknak, mert mindig úgy veszi a neveit, mint a táskákat. Szóval akkor Vajna Timinek hívták… Még Andy Vajnáé volt a TV2, és engem egy stand upon látott a Timi, és egy nagyon kulturált SMS-t írt, hogy nekik van egy ilyen belsős rendezvényük, és annyira tetszett az én fellépésem, hogy bármi pénzt megadnak, hogy menjek

– idézte a story.hu Hajóst, aki nem sokat hezitált az említett felkésért követően.

Belegondoltam abba, hogy akkor most én ráérek, nem érek rá, elkezdjük-e ezt a játékot, és én azt írtam, hogy »köszönöm, nem szeretnék a köreitekhez tartozni.« És kirúgtak a TV2-től…

A zenész a téma kapcsán hozzátette: mára úgy gondolja, sokat nem ért el akkoriban ezzel a fricskával, sőt bevallása szerint még csak jobban sem aludt amiatt, mert kiállt az érvei mellett, kollégái – köztük Lengyel Tamás és Parti Nóra – azonban biztosították afelől, hogy ők emelik kalapjukat előtte a tettéért.