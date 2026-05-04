„Vigyázó szemünket Magyar Péterre vetjük” – a Tisza-kormány első nagy próbatétele lehet, hogy mit kezd az önkormányzatokkal

A Tisza Párt választási győzelme után az önkormányzati világban is megindult a helyezkedés. A kétharmados felhatalmazás birtokában elvileg a legtöbb közjogi szabályozás átírható, de az ügyben nyilatkozó polgármesterek többsége szerint az önkormányzati ciklus lerövidítése súlyos politikai konfliktust nyitna. A Tisza programja több, korábban elvont feladat, hatáskör és forrás visszaadását ígéri a településeknek, Budapest és a kormány viszonyát pedig külön törvényben rendeznék. A főváros azonnali pénzügyi megállapodást vár az új kabinet megalakulása után.

Az új kormánynak minden bizonnyal generális megoldást kell találnia arra a helyzetre, amire a rendszerváltás óta nem volt példa: a kétharmados felhatalmazást szerző kabinetnek jelenleg nincs politikai képviselete a nagy- és középvárosok önkormányzataiban. Budapestet leszámítva a képviselő-testületekben a parlamentből kihullott pártoknak, illetve a kisebbségbe szorult Fidesznek a politikusai vannak többségben. Maradhat-e ez a helyzet 2029-ig, a következő helyhatósági választásig, vagy meg kell próbálni már előbb hozzáigazítani valahogy az önkormányzati világot a fölcsuszamlásszerű politikai változásokhoz?

Van-e realitása egy előrehozott önkormányzati választásnak?