„Vigyázó szemünket Magyar Péterre vetjük” – a Tisza-kormány első nagy próbatétele lehet, hogy mit kezd az önkormányzatokkal

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 04. 06:00
Noha Magyar Péter cáfolta, hogy előrehozott önkormányzati választásra készülnének, több polgármester is úgy látja, hogy a Tisza Párt kétharmados győzelme után kezelni kell az új helyzetet az önkormányzati világban is. Az óellenzéki hátterű városvezetők a helyi felhatalmazásukat védik, a fideszes polgármesterek attól tartanak, a Tisza ugyanúgy bánhat velük, ahogy korábban az Orbán-kabinetek bántak az ellenzéki irányítású önkormányzatokkal. A fővároson kívül több vidéki város is már az új kormány első heteiben pénzügyi döntéseket vár. Terítéken a többi között a szolidaritási hozzájárulás, az uniós pénzek, az iskolák, az építési hatóságok, a gépjárműadó, valamint Budapest jövője.

A Tisza Párt választási győzelme után az önkormányzati világban is megindult a helyezkedés. A kétharmados felhatalmazás birtokában elvileg a legtöbb közjogi szabályozás átírható, de az ügyben nyilatkozó polgármesterek többsége szerint az önkormányzati ciklus lerövidítése súlyos politikai konfliktust nyitna. A Tisza programja több, korábban elvont feladat, hatáskör és forrás visszaadását ígéri a településeknek, Budapest és a kormány viszonyát pedig külön törvényben rendeznék. A főváros azonnali pénzügyi megállapodást vár az új kabinet megalakulása után.

Az új kormánynak minden bizonnyal generális megoldást kell találnia arra a helyzetre, amire a rendszerváltás óta nem volt példa: a kétharmados felhatalmazást szerző kabinetnek jelenleg nincs politikai képviselete a nagy- és középvárosok önkormányzataiban. Budapestet leszámítva a képviselő-testületekben a parlamentből kihullott pártoknak, illetve a kisebbségbe szorult Fidesznek a politikusai vannak többségben. Maradhat-e ez a helyzet 2029-ig, a következő helyhatósági választásig, vagy meg kell próbálni már előbb hozzáigazítani valahogy az önkormányzati világot a fölcsuszamlásszerű politikai változásokhoz?

Van-e realitása egy előrehozott önkormányzati választásnak?

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
