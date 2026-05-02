Anglia két legjobbja verseng egymással – az Arsenal vagy a City roppan össze az eszelős nyomás alatt?

Alex Livesey - Danehouse/Getty Images
24.hu
2026. 05. 02. 12:49
Alex Livesey - Danehouse/Getty Images
Három héttel a bajnokság vége előtt még mindig nem tudni, hogy ki nyeri idén a Premier League-et. Az Arsenal jelenleg három ponttal vezet a Manchester City előtt, ám Pep Guardiola csapata egy meccsel kevesebbet játszott – ha azt hozzák a manchesteriek, pontegyenlőség alakul ki a két együttes között. Ilyen esetben Angliában a jobb gólkülönbség dönt, de itt sem egyértelmű a helyzet: az Arsenal gólkülönbsége +38, a Cityé +37. Elképesztően szoros tehát a bajnoki hajrá, melynek végkimenetelét még számos esemény befolyásolhatja.

Pedig március közepén majdhogynem lefutottá vált a bajnokság.

Miután a 30. fordulóban az Arsenal 2–0-ra legyőzte az Evertont, a City pedig csak 1–1-es döntetlent ért el a West Ham otthonában, nyolc pontra nőtt a különbség a két bajnokaspiráns között. Az azóta lejátszott három bajnokijából azonban az Arsenal kettőt is elveszített – közte a City elleni rangadót –, miközben a City mindhárom meccsét megnyerte. Ez azt jelenti, hogy ha a City a Crystal Palace elleni elhalasztott találkozóját is hozni tudja, akkor pontszámban beéri londoni riválisát. Ilyen kiélezett helyzetben már egyik csapatnak sincs hibázási lehetősége, ezért érdemes megnézni, hogy kire milyen sorsolás vár a hátralévő fordulókban.

Ennek elemzéséhez az Opta Power Rankingset használjuk. Az Opta Power Rankings egy globális erősorrend, amely a Club Elo rendszerén alapszik. A Club Elo 1990 óta gyűjt meccseredményeket a világ legtöbb versenysorozatából – mostanra 2,5 milliónál is több eredmény került feldolgozásra. A rendszer ezen eredmények alapján minden csapatnak kalkulál egy pontszámot, ami utána a meccsek végkimenetelétől függően változik. A részletes módszertan megtalálható a The Analyst honlapján, de a legfontosabb tudnivalók a következők:

