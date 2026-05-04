Majka elmondta, mit gondol arról, hogy Tóth Gabi és Curtis helyét mások veszik át a Megasztárban

Varga Jennifer / 24.hu
admin Csontos Kata
2026. 05. 04. 15:40
A Heti Hetes legutóbbi részében téma volt a Megasztár zsűrijének megújulása, amivel kapcsolatban Majka is kifejtette véleményét. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a 2026-os Megasztár zsűrijében két visszatérő lesz, Herceg Erika és Marics PetiTóth Gabi és Curtis azonban idén már nem szerepelnek a TV2-s tehetségkutatóban – helyüket Puskás-Dallos Bogi és T. Danny veszik át.

Majka a Heti Hetesben szólt be Curtisnek

Az RTL-en futó Heti Hetes műsorvezetője azt a kérdést tette fel, mit szólnak ahhoz, hogy „ilyen hamar felmondtak” Tóth Gabinak.

Gabinak azért nem hamar mondtak fel. Gabi ott ült az elmúlt tíz évben, itt is volt az X-Faktor zsűriben. Szerintem Gabival egyszerűen az történt, hogy lehet, most már burnoutja (kiégés – a szerk.) van…

mondta el Majka az énekesnőről, majd rátért Curtisre:

A Curtisszel mi nem vagyunk sem rosszban, sem jóban, de azért ő volt itt is zsűriben, ült már ott is zsűriben, és ő nem vált be mint jó tévés szereplő.

Mint ismert, a Megasztár előtt Curtis a konkurens csatorna The Voice című műsorában volt coach.

Curtis korábban maga is megszólalt az ügyben:

Helyét idén T. Danny veszi át a zsűriben.

