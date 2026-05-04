Rubint Réka élő adásban vette le fejkendőjét, megmutatva, mennyit nőtt a haja

Rubint Réka ma a Mokkában vendégeskedett, apropóján annak, hogy középső gyereke, ifjabb Schóbert Norbi épp érettségizik. A daganatos betegséggel küzdő fitneszedző az adás alkalmával hosszan méltatta egyetemi évei előtt álló fiát, a vele készült beszélgetés végén pedig azt a kérdést is megkapta, hogy van.

Jól vagyok, köszönöm szépen, szépen nő a hajam. Megmutatom!

– vette le fejkendőjét Rubint, felfedve jelenleg tüsi frizuráját.

Ilyen őszes… de nagyon szépen nő. Jól vagyok, dolgozom, vannak fellépéseim, amiket nagyon szépen be tudok igazítani az életembe. Hangtálazok, kicsit ebben a nem evilági, tehát a spirituális vonalban megtaláltam a jövőt meg a boldogulást, a töltődést

– tette hozzá a fitneszedző, mondandóját pedig azzal zárta, hogy minden érettségizőnek nagyon drukkol.