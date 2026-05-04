rubint réka
Szórakozás

Rubint Réka élő adásban vette le fejkendőjét, megmutatva, mennyit nőtt a haja

TV2
admin Grósz Petra
2026. 05. 04. 12:07
TV2

Rubint Réka ma a Mokkában vendégeskedett, apropóján annak, hogy középső gyereke, ifjabb Schóbert Norbi épp érettségizik. A daganatos betegséggel küzdő fitneszedző az adás alkalmával hosszan méltatta egyetemi évei előtt álló fiát, a vele készült beszélgetés végén pedig azt a kérdést is megkapta, hogy van.

Kapcsolódó
Schóbert Norbi és fia, ifjabb Schóbert Norbert
„Már korához képest többre vitte, mint én” – írta fia ballagási fotóihoz Schóbert Norbi
Elbüszkélkedett ifjabb Schóbert Norbert elmúlt években elért eredményeivel: hogy lefogyott, javított történelemből, megnyert három tévéműsort és elment önkéntes katonának.

Jól vagyok, köszönöm szépen, szépen nő a hajam. Megmutatom!

– vette le fejkendőjét Rubint, felfedve jelenleg tüsi frizuráját.

Ilyen őszes… de nagyon szépen nő. Jól vagyok, dolgozom, vannak fellépéseim, amiket nagyon szépen be tudok igazítani az életembe. Hangtálazok, kicsit ebben a nem evilági, tehát a spirituális vonalban megtaláltam a jövőt meg a boldogulást, a töltődést

– tette hozzá a fitneszedző, mondandóját pedig azzal zárta, hogy minden érettségizőnek nagyon drukkol.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
Megszületett Cseri Hanna és Bongor első gyereke
Hajós András úgy véli, annak idején Ráthonyi-Palácsik Tímea miatt rúgták ki a TV2-ből
Olivia Wilde-ot Gollamhoz hasonlították egy friss interjúja után – itt a színésznő válasza
Olyan videókért fizetett egy nő, amiben kismajmokat kínoznak
Magyar Péter az Akadémián: Az állam minden évben kétszer-háromszor annyit költött el propagandára, mint tudományra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik