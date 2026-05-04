Tucatnyi ember ellen indult eljárás az Újpest–Fradi-balhé után

Egy tucat ember ellen indított eljárást a rendőrség a hétvégi Újpest–Fradi-balhé után. Mint ismert, az újpesti fanatikusok egy része nem bírta elviselni, hogy már a második félidő közepén 4-0-s vesztésre áll a csapatuk, ezért össze akartak csapni a zöld-fehérek szurkolóival. A nézőtéri balhé és a pályára dobált fáklyák miatt a meccset egy időre félbe is kellett szakítani.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján azt közölte, hogy a rendőrök összesen tizenhét embert igazoltattak a labdarúgó-mérkőzéssel összefüggésben. Két pályára berohanó embert előállítottak a IV. Kerületi Rendőrkapitányságra, és rendbontás vétségével gyanúsították meg őket.

Négy személyt jelentettek fel pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés miatt, hat fővel szemben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Egy emberhez pedig mentőt kellett hívni.

A mérkőzést a Ferencváros nyerte 5-0-ra. Ez azt jelenti, hogy a bajnoki cím sorsa csak az utolsó fordulóban dől el az éllovas Győr és a második helyen álló FTC között.

Robbie Keane is nyilatkozott a balhéval kapcsolatban.