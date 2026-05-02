4-0-s győzelemmel lépett egyet a bajnoki arany felé a Győr, lépéskényszerben a Fradi

Az éllovas Győr hozta a kötelezőt a labdarúgó NB I utolsó előtti fordulójában, a már biztos kieső DVTK elleni 4-0-s győzelemmel erősítette meg vezető helyét. Borbély Balázs csapata négypontos előnyben van a vasárnap Újpesten vendégeskedő Ferencvárossal szemben.

A győriek klubrekordot döntöttek, korábban még sosem szereztek ennyi pontot az élvonalban, jelenleg 66-nál járnak.

Beletelt egy kis időbe, míg a hazaiak feltörték a diósgyőri védelmet, végül Schön Szabolcs szerezte meg a vezetést, amit aztán Nadir Benbouali duplázott meg a szünet előtt. Schön aztán a második félidőben is betalált, majd még Daniel Stefulj is eredményes volt.

Az ETO minden tekintetben felülmúlta ellenfelét, akár nagyobb is lehetett volna a különbség.

A Győr, amely saját kezében tudhatja a sorsát, az utolsó fordulóban a Kisvárdára látogat. Az előző hét szezonban győztes Ferencváros vasárnap Újpestre látogat, majd zárásképp a ZTE-t fogadja.

Németh Krisztián gólpasszal búcsúzott a hazai közönségtől

A 90. percben tizenegyesből egyenlítő Nyíregyháza 1-1-es döntetlent ért el az MTK Budapest vendégeként

Németh Krisztián, az MTK Budapest 37 esztendős csatára viselte a csapatkapitányi karszalagot a kék-fehéreknél, mivel 21 éves profi pályafutását követően az idény végén visszavonuló korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a mérkőzésen búcsúzott el a hazai szurkolóktól.

A Nyíregyháza télen szerződtetett kölcsönjátékosa, Muhamed Tijani tizennegyedik mérkőzésén a nyolcadik gólját szerezte, amellyel pontot mentett a 90. percben, igaz, a játékosnak volt egy könyöklős szituációja korábban, de varozás után is megúszta sárgával.

A sereghajtó és búcsúzó Kazincbarcika 2-1-re nyert szombaton a Kisvárda ellen Miskolcon. A pályaválasztó együttes négy vereség és egy döntetlen után gyűjtötte be a három pontot.