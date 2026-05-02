4-0-s győzelemmel lépett egyet a bajnoki arany felé a Győr, lépéskényszerben a Fradi

Az éllovas Győr hozta a kötelezőt a labdarúgó NB I utolsó előtti fordulójában, a már biztos kieső DVTK elleni 4-0-s győzelemmel erősítette meg vezető helyét. Borbély Balázs csapata négypontos előnyben van a vasárnap Újpesten vendégeskedő Ferencvárossal szemben.
A győriek klubrekordot döntöttek, korábban még sosem szereztek ennyi pontot az élvonalban, jelenleg 66-nál járnak.
Beletelt egy kis időbe, míg a hazaiak feltörték a diósgyőri védelmet, végül Schön Szabolcs szerezte meg a vezetést, amit aztán Nadir Benbouali duplázott meg a szünet előtt. Schön aztán a második félidőben is betalált, majd még Daniel Stefulj is eredményes volt.
Az ETO minden tekintetben felülmúlta ellenfelét, akár nagyobb is lehetett volna a különbség.
A Győr, amely saját kezében tudhatja a sorsát, az utolsó fordulóban a Kisvárdára látogat. Az előző hét szezonban győztes Ferencváros vasárnap Újpestre látogat, majd zárásképp a ZTE-t fogadja.
Németh Krisztián gólpasszal búcsúzott a hazai közönségtől
A 90. percben tizenegyesből egyenlítő Nyíregyháza 1-1-es döntetlent ért el az MTK Budapest vendégeként
Németh Krisztián, az MTK Budapest 37 esztendős csatára viselte a csapatkapitányi karszalagot a kék-fehéreknél, mivel 21 éves profi pályafutását követően az idény végén visszavonuló korábbi 37-szeres válogatott támadó ezen a mérkőzésen búcsúzott el a hazai szurkolóktól.
A Nyíregyháza télen szerződtetett kölcsönjátékosa, Muhamed Tijani tizennegyedik mérkőzésén a nyolcadik gólját szerezte, amellyel pontot mentett a 90. percben, igaz, a játékosnak volt egy könyöklős szituációja korábban, de varozás után is megúszta sárgával.
A sereghajtó és búcsúzó Kazincbarcika 2-1-re nyert szombaton a Kisvárda ellen Miskolcon. A pályaválasztó együttes négy vereség és egy döntetlen után gyűjtötte be a három pontot.
NB I, 32. forduló
MTK Budapest-Nyíregyháza Spartacus FC 1-1
Kolorcity Kazincbarcika SC-Kisvárda Master Good 2-1
ETO FC-Diósgyőri VTK 4-0
A tabella:
A tabella:
1. ETO FC 32 19 9 4 64-30 66
2. Ferencvárosi TC 31 19 5 7 59-31 62
3. Debreceni VSC 31 13 11 7 47-35 50
4. Zalaegerszegi TE FC 32 13 9 10 49-40 48
5. Paksi FC 31 13 8 10 55-43 47
6. Puskás Akadémia FC 32 13 6 13 41-41 45
7. Újpest FC 31 11 7 13 47-50 40
8. Kisvárda Master Good 32 11 7 14 36-48 40
9. Nyíregyháza Spartacus FC 32 10 9 13 45-55 39
10. MTK Budapest 32 9 10 13 53-60 37
11. Diósgyőri VTK 32 6 10 16 38-62 28 – kiesett
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 32 6 3 23 29-68 21 – kiesett