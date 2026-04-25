Egyetlen bombagól elég volt, újra élen áll az Arsenal

Nagyon korán esett a mindent eldöntő gól, egy szögletvariáció végén Kai Havertz passzolta le a labdát Ezének, aki egyet tolt rajta, majd gyönyörűen kilőtte a jobb felső sarkot.
🌟 Eberechi Eze’den nefis gol! #PL pic.twitter.com/gDPVAXTtJ9
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 25, 2026
Az Arsenal ezzel visszavette a vezetést a tabellán a Manchester Citytől, amely viszont az FA Kupában szerepelt – a Southamptont 2-1-re le is győzte egyébként. A Manchester City elhalasztott bajnokiját május 22-én pótolja a Crystal Palace ellen.
Mo Szalah megsérült, de a Liverpool így is legyőzte idei mumusát
A szezonban negyedjére találkozott ellenfelével a címvédő, de először sikerült nyernie.