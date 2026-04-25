Egyetlen bombagól elég volt, újra élen áll az Arsenal

Eberechi Eze gólja a Newcastle ellen.
Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
24.hu
2026. 04. 25. 20:51
Az Arsenal szombat este Eberechi Eze találatával 1-0-ra legyőzte a Newcastle Unitedet a Premier League.

Nagyon korán esett a mindent eldöntő gól, egy szögletvariáció végén Kai Havertz passzolta le a labdát Ezének, aki egyet tolt rajta, majd gyönyörűen kilőtte a jobb felső sarkot.

Az Arsenal ezzel visszavette a vezetést a tabellán a Manchester Citytől, amely viszont az FA Kupában szerepelt – a Southamptont 2-1-re le is győzte egyébként. A Manchester City elhalasztott bajnokiját május 22-én pótolja a Crystal Palace ellen.

