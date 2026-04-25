Mo Szalah megsérült, de a Liverpool így is legyőzte idei mumusát

A kezdőben kapott helyet a nyáron távozó két klublegenda, Mohamed Szalah és Andrew Robertson is. Meghatározó szereplői voltak az összecsapásnak, mert a balhátvéd gólt lőtt, míg az egyiptomi támadó apró sérülés miatt kért cserét. Az állandóan kritizált Alexander Isak és Florian Wirtz is betalált, így váratlanul jó napja volt a Liverpoolnak.

A váratlanságot azért említjük, mert az idényben a Community Shieldben tizenegyesekkel kapott ki a Pool, a Ligakupában 3-0-ra, a bajnokságban pedig 2-1-re kapott ki a címvédő. Kerkez Milos egyébként a 87. percben állt be csereként, Szoboszlai Dominik végig pályán volt, Pécsi Ármin a kispadon maradt.

Élesedett a kiesés elleni harc

Amíg a Liverpool a Bajnokok Ligájáért harcolt, a West Ham United és a Tottenham a bentmaradásért. Mindkét londoni csapat nyerni tudott, előbbi az Evertont kapta el 2-1-re, utóbbi a Wolves otthonában nyert 1-0-ra. A Pool sikere egyúttal arra is jó volt, hogy a harmadik helyre lépjen, mert az Aston Villa 1-0-ra kikapott a Fulhamtől, így Szoboszlaiék azonos pontszámmal, de előztek.