Mo Szalah megsérült, de a Liverpool így is legyőzte idei mumusát

Szalah sérülése a Crystal Palace ellen.
Szalah sérülése a Crystal Palace ellen.
2026. 04. 25. 18:18
Szalah sérülése a Crystal Palace ellen.
Szalah sérülése a Crystal Palace ellen.
A Liverpool labdarúgócsapata szombaton 3-1-re legyőzte a Crystal Palace-t.

A kezdőben kapott helyet a nyáron távozó két klublegenda, Mohamed Szalah és Andrew Robertson is. Meghatározó szereplői voltak az összecsapásnak, mert a balhátvéd gólt lőtt, míg az egyiptomi támadó apró sérülés miatt kért cserét. Az állandóan kritizált Alexander Isak és Florian Wirtz is betalált, így váratlanul jó napja volt a Liverpoolnak.

A váratlanságot azért említjük, mert az idényben a Community Shieldben tizenegyesekkel kapott ki a Pool, a Ligakupában 3-0-ra, a bajnokságban pedig 2-1-re kapott ki a címvédő. Kerkez Milos egyébként a 87. percben állt be csereként, Szoboszlai Dominik végig pályán volt, Pécsi Ármin a kispadon maradt.

Élesedett a kiesés elleni harc

Amíg a Liverpool a Bajnokok Ligájáért harcolt, a West Ham United és a Tottenham a bentmaradásért. Mindkét londoni csapat nyerni tudott, előbbi az Evertont kapta el 2-1-re, utóbbi a Wolves otthonában nyert 1-0-ra. A Pool sikere egyúttal arra is jó volt, hogy a harmadik helyre lépjen, mert az Aston Villa 1-0-ra kikapott a Fulhamtől, így Szoboszlaiék azonos pontszámmal, de előztek.

Eredmények – Premier League, 34. forduló

Liverpool-Crystal Palace 3-1 (2-0)

Fulham-Aston Villa 1-0 (1-0)

West Ham United-Everton 2-1 (0-0)

Wolverhampton Wanderers-Tottenham Hotspur 0-1 (0-0)

pénteken játszották:

Sunderland-Nottingham Forest 0-5 (0-4)

szerdán játszották:

Bournemouth-Leeds United 2-2 (0-0)

Burnley-Manchester City 0-1 (0-1)

kedden játszották:

Brighton-Chelsea 3-0 (1-0)

hétfőn játsszák:

Manchester United-Brentford 21.00

