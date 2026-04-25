Akár az El Clásicón válhat bajnokká az FC Barcelona

Fermin López az első félidő utolsó percében szerzett vezetést, majd térfélcsere után Marcus Rashford biztosította be a győzelmet. A Barca ezzel zsinórban kilencedik bajnokiját nyerte meg és tartja a Real Madrid előtti 11 pontos előnyét.

A katalánok legközelebb jövő szombaton nyernek az Osasuna vendégeként, majd másnap a Real Madrid nem tud győzni az Espanyol otthonában, akkor bajnoki címet ünnepelhet a Barcelona. Ha azonban nem így történik, a május 10-i El Clásico dönthet az aranyérem sorsáról.