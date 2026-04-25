Akár az El Clásicón válhat bajnokká az FC Barcelona

A Barcelona gólöröme a Getafe elleni bajnokin.
Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images
2026. 04. 25. 18:51
A Barcelona idegenben 2-0-ra legyőzte a Getafét a spanyol labdarúgó-bajnokság 32. fordulójának szombati játéknapján, és akár már a jövő hét végén megvédheti bajnoki címét.

Fermin López az első félidő utolsó percében szerzett vezetést, majd térfélcsere után Marcus Rashford biztosította be a győzelmet. A Barca ezzel zsinórban kilencedik bajnokiját nyerte meg és tartja a Real Madrid előtti 11 pontos előnyét.

A katalánok legközelebb jövő szombaton nyernek az Osasuna vendégeként, majd másnap a Real Madrid nem tud győzni az Espanyol otthonában, akkor bajnoki címet ünnepelhet a Barcelona. Ha azonban nem így történik, a május 10-i El Clásico dönthet az aranyérem sorsáról.

Eredmények – La Liga, 32. forduló

Alavés-Real Mallorca 2-1 (0-1)

Getafe-FC Barcelona 0-2 (0-1)

pénteken játszották:

Real Betis-Real Madrid 1-1 (0-1)

vasárnap játsszák:

Rayo Vallecano-Real Sociedad 14.00

Real Oviedo-Elche 16.15

Osasuna-Sevilla 18.30

Villarreal-Celta Vigo 21.00

hétfőn játsszák:

Espanyol-Levante 21.00

Kapcsolódó
Szalah sérülése a Crystal Palace ellen.
Mo Szalah megsérült, de a Liverpool így is legyőzte idei mumusát
A szezonban negyedjére találkozott ellenfelével a címvédő, de először sikerült nyernie.

