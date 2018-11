Letartóztatták a Monaco tulajdonosát, mielőtt négyet kapott a csapata

Nagyon nehéz napja van az AS Monacónak. A csapat 4-0-ra leszerepelt a Bajnokok Ligájában hazai pályán, a vendég Club Brugge ráadásul 24 perc alatt már hárommal vezetett, az is benne volt a pakliban, hogy még csúnyább verést kap a francia csapat.

Érdemes azonban figyelembe venni, hogy

néhány órával a BL-mérkőzését előtt őrizetbe vették a Monaco tulajdonosát, Dmitrij Ribolovljevet. A Monaco 51 éves orosz tulajdonosát kedd reggel saját otthonában keresték fel bírósági végzéssel, délután pedig őrizetbe is vették.

A független francia oknyomozó lap, a Mediapart súlyos pénzügyi visszaélésekkel gyanúsítja a klub azonban cáfol minden vádat. Az iratok alapján azonban úgy tűnik, Ribolovljev hongkongi és brit Virgin-szigeteki offshore-céghálón keresztül, színlelt szponzori szerződés formájában forgatta a saját pénzét. Erre azért volt “szükség”, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) pénzügyi fair play szabályának megfeleljen.

