Szalai Ádám lesz a magyar válogatott csapatkapitánya

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton, Finnországban kezdi el a Nemzetek Ligáját, majd kedden a görögöket fogadjuk. Mivel Dzsudzsák Balázsnak továbbra sincs csapata, így Marco Rossi nem válogatta be a szélsőt, aki az elmúlt időszakban a csapatkapitány volt.

Az MLSZ csütörtöki közlése szerint a következő két mérkőzésen Szalai Ádám lesz majd a cséká.

„Aki ismer pontosan tudja, hogy számomra mennyire fontos a válogatott. Éppen ezért óriási megtiszteltetés számomra, hogy én vezethetem majd ki a csapatot a pályára Tamperében és a Groupama Arénában. Ahogy a csatár szerepkörét, úgy a csapatkapitányét is úgy szeretném ellátni, hogy azzal nagy segítségére legyek a csapatnak″ – mondta Szalai, aki először viseli majd a csapatkapitányi karszalagot.

Az elképzelésemet a keret néhány tapasztaltabb játékosával is megvitattam, akik egyöntetűen támogatták, hogy Szalai Ádámot bízzam meg a csapatkapitányi feladatokkal a következő két mérkőzésre. Ádámmal természetesen nem csak a döntésemet osztottam meg, hanem azt is, hogy mit várok a csapatom kapitányától. Vagyis azt, hogy vezér legyen a pályán és a pályán kívül is, a fiatalokat folyamatosan segítse és pozitív gondolatokkal, meglátásokkal segítse a társait és így a csapatot is