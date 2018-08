Liverpool a 60 millió eurós kapus lábai előtt hever

Két forduló után hat olyan csapat van a Premier League-ben, amely mindkét meccsét megnyerte, köztük a Liverpool, amely a második körben 2-0-ra győzött a Crystal Palace otthonában.

Az első félidő végén James Milner szerzett vezetést büntetőből,

aztán a hosszabbításban Sadio Mané szaladt, majd bukdácsolt el a Palace kapujáig egy hazai szöglet után.

A Pool mindkét bajnokiját kapott gól nélkül hozta le, mert az első fordulóban a West Hamet is lenullázta (4-0), és ebben nagy szerepe van a nyáron a Romától 62,5 millió euróért megvett brazil kapusnak, Alissonnak.

A 25 éves Alisson két nagy védést is bemutatott a Palace ellen, Luka Milivojevic szabadrúgását kiszedte a bal felső sarok elől, majd leért Christian Benteke szöglet utáni fejesére is. Jó kapusnak pedig szerencséje is van, ahogy a mondás tartja, mert Andros Townsend lövésénél a léc segítette ki.

Alisson magabiztosságával máris megnyerte magának a Liverpool-drukkereket, a passzpontossága például egészen kiváló volt, 23 labdából huszonegyet pontosan játszott meg.

Itt egy kis összefoglaló a Palace elleni produkciójából: