Komoly bejelentést tett Cristiano Ronaldo

A kisebb bokasérüléssel bajlódó, klubcsapatával, a Real Madriddal Bajnokok Ligája-döntőre készülő Cristiano Ronaldo a labdarúgás utáni életét is igen komolyan építi, az üzleti szférában is jelen van már, de most még egyet lép felfele: kiderült, hogy producerként beszáll egy női focicsapatról szóló hollywoodi filmsorozat készítésébe.

Szabadidőmben imádok filmet nézni. Óriási élmény lesz, hogy én lehetek egy sorozat executive producere. A cselekmény, a lányokkal történő jó és rossz dolgok nagyon hasonlítanak majd az én karrieremre, az én tapasztalataimra. Nem csak a labdarúgásról fog szólni. Sokkal inkább értékekről, elvekről, kihívásokról, barátságokról, a kemény munkáról, szolidaritásról, feszültségről és harmóniáról. Ha csak röviden kellene megfogalmaznom: az életről

– nyilatkozta a Hollywood Reporternek az ötszörös aranylabdás szupersztár.

A sorozat a Facebookon fog futni.