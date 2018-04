Iniesta könnyekig meghatódott

Amint arról beszámoltunk, a Barcelona gálázva nyert a Király Kupa döntőjében a Sevilla ellen. Az 5-0-ra megnyert találkozón a csapatkapitány, Andrés Iniesta is remekelt, amikor pedig lecserélték, mindkét csapat szurkolója állva tapsolt a középpályásnak.

– mondta a meccs után Iniesta, aki a hírek szerint vagy Barcelonában, vagy Kínában folytatja majd a pályafutását.

The King of Spain, Andres Iniesta, receiving a standing ovation from both Sevilla and Barcelona fans in the Wanda Metropolitano during the Copa Del Rey final.

Only the highest respects for one of the greatest to ever play the game. pic.twitter.com/1ZTVNTIisx

— Juan (@socraticjuan) 2018. április 22.