bosch spotless maxdreame aqua10 ultra roller completeeufy e28jonr x1 max
Tech

Robotporszívókra bíztam a lakást, de van, amivel még mindig nem boldogulnak

Melyik a legjobb robotporszívó? Bosch Spotless Max, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, Eufy E28, JONR X1 Max, Roborock Qrevo Curv 2 Pro teszt
Hardy Anna / 24.hu
Robotporszívóteszt: Bosch Spotless Max, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, Eufy E28, JONR X1 Max és Roborock Qrevo Curv 2 Pro.
admin Birkás Péter
2026. 06. 07. 16:55
Melyik a legjobb robotporszívó? Bosch Spotless Max, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, Eufy E28, JONR X1 Max, Roborock Qrevo Curv 2 Pro teszt
Hardy Anna / 24.hu
Robotporszívóteszt: Bosch Spotless Max, Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, Eufy E28, JONR X1 Max és Roborock Qrevo Curv 2 Pro.
A drágább és olcsóbb robotporszívók tavalyi tesztjei után idén tavasszal ismét gépekre bíztam az otthonom kitakarítását. Legújabb összeállításomból kiderül, hogy mire képes a Bosch Spotless Max, a Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, az Eufy E28, a JONR X1 Max és a Roborock Qrevo Curv 2 Pro.

Folytatódik az idei tesztsorozatom, és a nélkülözhetetlen utazós kütyük, a takarítógépek, a vezeték nélküli fülhallgatók és egy egész csokor okostelefon után most ismét robotporszívókat nyúztam heteken át, méghozzá öt különböző modellt.

Ezúttal a Bosch, a Dreame, az Anker-féle Eufy, a JONR, illetve a Roborock egy-egy megoldását eresztettem szabadjára a lakásomban, olyan gépeket, amelyek mind önürítő és öntisztító dokkolóval rendelkeznek, továbbá aktív feltörlést is kínálnak a porszívózás mellé. Ezúttal sem csak azt vizsgálom, hogy a robotok mennyire alaposak a két takarítási módban, de külön figyeltem a navigáció hatékonyságára, az üzemidőre, a küszöbmászásra, illetve arra is, hogy a különböző extra funkcióknak (kinyúló oldalkefe és -feltörlőpárna, szőnyegfelismerés stb.) mekkora a valódi haszna. Emellett pedig szokás szerint készültek videók is a készülékekről, illetve minden esetben kitérek arra, hogy melyik modell kinek lehet ideális választás.

A robotporszívóteszt résztvevői:

  • Bosch Spotless Max (BCRDW3B),
  • Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete,
  • Eufy Omni E28,
  • JONR X1 Max,
  • Roborock Qrevo Curv 2 Pro.

Amit a robotporszívókról tudni érdemes

A teszt mellett ajánlom a korábban vásárlási tanácsadómat is, amiben azt veséztem ki, hogy mire érdemes figyelni egy robotporszívó kiválasztása előtt: méret, teljesítmény, navigáció, akkumulátor és még sok minden más. Érdemes elolvasni továbbá a közelmúltban készült másik írásomat is, amiben hat olyan dolgot szedtem össze, amelyeket mindenképpen érdemes tudni vásárlás előtt.

A cikk tartalmából

A folytatásból kiderül, hogy...

  • melyik az a feladat, amit még a legmodernebb robotra sem szabad rábízni;
  • az öt robotporszívó közül melyik az abszolút győztes, ha feltörlésről van szó;
  • melyik az a gép, amelyik teljesen egyedi (és kifejezetten hasznos) kiegészítővel érkezik;
  • melyik modell kommunikál szinte tökéletesen magyarul.
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