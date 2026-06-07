Robotporszívókra bíztam a lakást, de van, amivel még mindig nem boldogulnak

Folytatódik az idei tesztsorozatom, és a nélkülözhetetlen utazós kütyük, a takarítógépek, a vezeték nélküli fülhallgatók és egy egész csokor okostelefon után most ismét robotporszívókat nyúztam heteken át, méghozzá öt különböző modellt.

Ezúttal a Bosch, a Dreame, az Anker-féle Eufy, a JONR, illetve a Roborock egy-egy megoldását eresztettem szabadjára a lakásomban, olyan gépeket, amelyek mind önürítő és öntisztító dokkolóval rendelkeznek, továbbá aktív feltörlést is kínálnak a porszívózás mellé. Ezúttal sem csak azt vizsgálom, hogy a robotok mennyire alaposak a két takarítási módban, de külön figyeltem a navigáció hatékonyságára, az üzemidőre, a küszöbmászásra, illetve arra is, hogy a különböző extra funkcióknak (kinyúló oldalkefe és -feltörlőpárna, szőnyegfelismerés stb.) mekkora a valódi haszna. Emellett pedig szokás szerint készültek videók is a készülékekről, illetve minden esetben kitérek arra, hogy melyik modell kinek lehet ideális választás.

A robotporszívóteszt résztvevői:

Bosch Spotless Max (BCRDW3B),

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete,

Eufy Omni E28,

JONR X1 Max,

Roborock Qrevo Curv 2 Pro.

Amit a robotporszívókról tudni érdemes A teszt mellett ajánlom a korábban vásárlási tanácsadómat is, amiben azt veséztem ki, hogy mire érdemes figyelni egy robotporszívó kiválasztása előtt: méret, teljesítmény, navigáció, akkumulátor és még sok minden más. Érdemes elolvasni továbbá a közelmúltban készült másik írásomat is, amiben hat olyan dolgot szedtem össze, amelyeket mindenképpen érdemes tudni vásárlás előtt.