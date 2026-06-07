Ijesztő bukás borzolta a kedélyeket a motorosok Magyar Nagydíján

A MotoGP-futam kaotikusan indult, Jorge Martín ugyanis elszámolta magát, és tekegolyóként tarolt le három versenyzőt, Marco Bezzecchit, Raúl Fernándezt és Fermín Aldeguert. A balesetet itt lehet megnézni.

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Az élen Marc Márquez és Pedro Acosta meglógott a többiektől, és utóbbi a 2. körben megelőzte a címvédőt. Márquez azonban nem szakadt le, és a 14. körben indította meg az első rohamot, de Acosta ekkor még visszaverte a támadását, miközben a két motor szinte összeért. Egy körrel később aztán a királykategória hétszeres világbajnoka már elment Acosta mellett, és nagyon hamar 1 másodperces előnyt épített fel.

Innentől pedig semmi sem veszélyeztette a győzelmét, Márquezt 266 nap után intették le újra elsőként, legutóbb a 2025-ös San Marinó-i Nagydíjon pezsgőzhetett a dobogó legfelső fokán. Ráadásul ez egy különleges diadal volt számára, mivel minden kategóriát számolva ez volt pályafutása 100. sikere.

Erre korábban csak Giacomo Agostini (122) és Valentino Rossi (115) volt képes. Acosta mögött Francesco Bagnaia zárt harmadikként.

A futam összefoglalója:

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Quiles duplázott Moto3-ban

Moto3-ban a rajtot és az első kanyarkombinációt tisztán vette a mezőny, a pole-pozícióból indult David Almansa pedig megtartotta a vezető pozíciót. Mögé sorolt be Quiles, aki a folytatásban nem hagyta meglógni a riválist, így ők ketten körről körre nyúltak el az üldözőktől. A győzelemért csatázó duó mögött kialakult egy boly, amelyben öt motoros száguldott, ők egészen a hajráig küzdöttek egymással – jó néhány oda-vissza előzést produkálva – a dobogó alsó fokáért.

Quiles viszonylag sokáig hajtotta az élen Almansát, majd még a versenytáv fele előtt megelőzte, és elkezdett távolodni tőle. A pole-pozícióból indult spanyol versenyző kitartóan üldözte honfitársát, de az utolsó körökre már egyértelműen látszott, hogy nem lesz esélye utolérni, ha Quiles nem hibázik. Ez nem következett be, így Quiles a tavalyihoz hasonlóan az idei viadalt is megnyerte a Balaton mellett.

A harmadik helyért küzdöttek, nagy bukás lett a vége

A verseny leintésének pillanatában ugyanakkor előkerült a piros zászló, az utolsó körben ugyanis a harmadik pozícióért csatázó ötösből hárman is elestek, a bukás meglehetősen látványos és ijesztő volt. A balesetet itt lehet megnézni. Néhány perccel később a versenybíróság közölte, hogy mindhárom érintett motoros eszméleténél van. A dobogó alsó fokára végül az ebből az esésből kimaradt Alvaro Carpe állhatott fel.

Moto2-ben a 23 éves González a negyedik helyről startolva, remek felzárkózással végzett az élen a 22 körös viadalon, amelyet a pole-pozícióból indult Izan Guevara csak a hatodik pozícióban fejezett be. Gonzalez mögött a cseh Filip Salac lett a második, az ausztrál Senna Agius pedig a harmadik.

A vb következő fordulóját a csehországi Brnóban rendezik két hét múlva.