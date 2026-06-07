ТОВАРИЩИ КОНЕЦ! – Janisch Attila üzent az SZFE rektornőjének

Túltesz minden eddigi alávaló és arcátlan megszólaláson, amelyet 2020 óta, az autonóm SZFE politikai erőszakkal történt erőszakos lerohanása és megszállása óta olvastam, hallottam

– írta Janisch Attila Facebook-oldalán Sepsi Enikőnek, a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) jelenlegi rektorának címezve. Janisch szerint az, ahogy a rektor a Freeszfe-ről beszélt, teljességgel méltatlanná teszi arra, hogy az intézmény újrademokratizálása után a pozíciójában maradjon.

A vita előzménye az a HVG-s cikk, amelyben a Freeszfe Egyesület vezetői lemondásra szólították fel a rektort. Sepsi Enikő erre válaszolva arról írt, érdekes olvasni, amikor egyetemi autonómiából olyanok oktatnak ki másokat, akik szerint egy intézmény rektorát sajtónyomással kellene eltávolítani, miközben együttműködést sem személyesen, sem intézményi szinten nem kezdeményeztek soha.

Erre érkezett meg Janisch Attila válasza.

A rendező szerint nem a Freeszfe az, amelynek gesztusokat kellene tennie az SZFE felé, és együttműködést kezdeményeznie azok után, ahogy az autonóm egyetemet lerombolták.

Ön szerint a Freeszfe-nek kellene ajánlatot tennie az alapítványi SZFE felé? Milyen ajánlatot? Az, hogy a jogfosztott és erőszakkal lerombolt egyetem autonómiáját helyre kell állítani, hogy a megszállásban és rombolásban, a hazug rágalmak terjesztésében résztvevőket meneszteni kell, nem igényel semmiféle ajánlatot, mert ez a törvényes és morális rehabilitáció

– írta Janisch.

Kitért arra is, hogy a rektor arról írt, „aki még életében nem vezetett egyetemet, nem vett részt akkreditációban, és egy percig sem tanított felsőoktatásban, az néha egészen lenyűgöző magabiztossággal tud érdemi felelősségvállalás nélkül jogszerűtlen sületlenségeket követelni”. A rendező erre azt válaszolta: „az Önök mostani egyetemén olyanok is vezetnek osztályt, akiknek még az oktatáshoz szükséges legalapvetőbb felsőfokú végzettségük sincs meg, minek következtében ők maguk is kénytelenek a saját egyetemük alapfokú képzésében részt venni.”