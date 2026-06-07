Meglepő tippel állt elő New York polgármestere, szerinte ez a csapat nyeri a focivébét

Zohran Mamdani New York-i polgármester megjósolta, hogy ki nyeri a 2026-os észak-amerikai rendezésű focivébét. A városvezető a The Guardian párosítós tipprendszerével ment végig egyesével a torna mérkőzésein, és jósolt lehetséges kimeneteleket a csoportköröktől egészen a döntőig. A döntőben szerinte Franciaország és Marokkó mérkőzik majd egymással,

Mamdani jóslata szerint Marokkó húzza majd be a trófeát, ami történelmi vb-győzelem lenne, ugyanis afrikai csapat még sosem nyert a világtornán.

Csütörtökön startol a focivébé

Csütörtökön magyar idő szerint este 21 órakor startol a 2026-os, ezúttal 48 csapatos futball-vb, melynek Mexikó, az Egyesült Államok és Kanada ad otthont. Az első mérkőzésen Mexikó és Dél-Afrika játszik. Három országban összesen 16 helyszínen rendeznek majd mérkőzéseket a közép-mexikói Estadio Astecától egészen a vancouveri BC Palace Stadionig. A döntőt július 19-én játsszák majd a MetLife Stadionban New Jersey-ben.

Elindult a 24.hu hivatalos tippjátéka a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra. Olvasóink tippelhetnek minden meccsre, a tornagyőztesre, a gólkirályra és a legjobb kapusra. Játsszon velünk a foci vébé alatt: a tippjáték ide kattintva érhető el.