José Mourinho a manchesteri szurkolókkal sincs megelégedve

Mourinho még egy óriási blama után is képes fényezni magát

Pogba is problémás, de nem ő a Manchester United legnagyobb baja

José Mourinho, a Manchester United labdarúgócsapatának menedzsere többször is úgy nyilatkozott, hogy az Old Trafford túl csendes. A BBC beszámolója szerint több ötlet is fölmerült a vezetőség, a szurkolók részéről egyaránt. Íme néhány:

osszanak ki kottákat a szurkolói dalokról

jöjjenek pompomlányok

megafonós vezérszurkoló irányítsa a drukkereket

vessenek be hangszereseket, főleg dobosokat

Döntés egyelőre nincs, állítólag májusban lesz bejelentés az ügyben. Kérdés, hogy mesterségesen lehet-e, illetve érdemes-e bevezetni ilyesmit?