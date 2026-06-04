foci vb 2026spanyol válogatottlamine yamalsérülés
Foci foci vb 2026

Friss híreket kapott a spanyol válogatott Lamine Yamalról

Lamine Yamal of Spain during the friendly match between the Spanish and Egyptian national teams at RCD Stadium in Barcelona, Spain, on 31 March, 2026. The match takes place prior to the FIFA World Cup. (Photo by Gongora/NurPhoto)
Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Lamine Yamal
24.hu
2026. 06. 04. 03:59
Lamine Yamal of Spain during the friendly match between the Spanish and Egyptian national teams at RCD Stadium in Barcelona, Spain, on 31 March, 2026. The match takes place prior to the FIFA World Cup. (Photo by Gongora/NurPhoto)
Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Lamine Yamal
Luis de la Fuente, a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a most még sérüléssel bajlódó kulcsemberük, Lamine Yamal az együttes június 15-i, első világbajnoki csoportmérkőzésére egészséges lesz, így a szakmai stáb dönthet majd arról, hogy a csatár pályára lép-e az újonc Zöld-foki Köztársaság ellen.

De la Fuente elmondta, amennyiben semmilyen új, nehezítő körülmény nem történik addig, akkor a Barcelona rehabilitációs munkát végző támadója június 15-re játékra alkalmas állapotban lesz.

Ez még nem jelenti azt, hogy biztosan pályára is lép, majd meglátjuk. Talán kap néhány percet, hogy kicsit játékba lendüljön és így segítsük őt ahhoz, hogy visszanyerje a formáját a második mérkőzésre

– mondta a szakember.

De la Fuente hozzátette, Lamine Yamal a keret másik két, ugyancsak sérült játékosához, Nico Williamshez és Víctor Munozhoz hasonlóan biztosan nem lép pályára csütörtökön La Corunában a szintén vb-résztvevő Irak elleni felkészülési mérkőzésen.

Miként nem játszik az a három labdarúgója sem (David Raya, Martín Zubimendi és Fabián Ruiz), akik szombaton a Puskás Arénában futballoztak a Bajnokok Ligája döntőjében.

Még áprilisban sérült meg

A 18 éves Yamal április 22-én, egy bajnoki mérkőzésen szenvedett combsérülést büntetőrúgás közben. A támadót rögtön lecserélték, a Celta Vigót viszont azzal a találattal győzték le 1-0-ra a katalánok, akik megvédték bajnoki címüket. A fiatal csatár közvetlenül a sérülése után még arról nyilatkozott, hogy amiatt akár lemaradhat a vb-ről.

Az Európa-bajnok spanyolok a jövő csütörtökön kezdődő vb rajtjáig még egy további felkészülési mérkőzést játszanak, hétfőn Peru ellen Mexikóban. A 2010-es világbajnokságon aranyérmes spanyolok a csoportkörben a Zöld-foki Köztársaság után Szaúd-Arábiával (június 21.) és Uruguayjal (26.) találkoznak.

Kapcsolódó
Lionel Andrés Messi Cuccittini of Argentina celebrates during an award ceremony of FIFA World Cup at Lusail Stadium in Al Daayen, Qatar on December 18, 2022. Lionel Messi decided to transfer to Inter Miami CF of Major League Soccer (MLS) in the United States.( The Yomiuri Shimbun )
A szuperszámítógép már tudja, ki nyeri az idei futballvébét
És az Optánál egyelőre nem a címvédő Argentína a fő esélyes.

Ajánlott videó

Még a káosz is jobb a pusztító unalomnál: Slot kirúgása érthető, de a Liverpool nagy rizikót vállal az utódjával

Friss

Népszerű

Összes
Elképesztő magasságokban a Tisza támogatottsága: az 1990-es rendszerváltás óta nem volt ilyen népszerű párt Magyarországon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik