Gulácsiék edzője már most történelmet emleget

Ahogyan arról írtunk, az Olympique Marseille-jel került össze az RB Leipzig a labdarúgó Európa Liga negyeddöntőjében. Ennek, na meg a hétvégi Bayern München elleni rangadónak kapcsán tartott sajtótájékoztatót Ralph Hasenhüttl, Gulácsi Péterék vezetőedzője.

Új fejezetet nyitottunk a klub történetében. Nyolc csapat maradt az Európa Ligában, mi vagyunk az egyik. Erre már büszkék lehetünk. Nem csak a német labdarúgást képviseljük, de magunknak is hírnevet szerzünk, már nem vagyunk ismeretlenek a nemzetközi porondon. A Marseille nagyon jó együttes, ellenük is lehetőségünk lesz tovább fejlődni. A szurkolóink is egy újabb érdekes csapatot láthatnak majd a stadionunkban