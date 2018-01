A Real után Barcelonában is elérkezett a mélypont

Igaz, csak a Király Kupában, de kikapott a Barcelona. Az Espanolnak sikerült az, ami a 2017/18-as a bajnoki évadban Spanyolországban még senkinek: 1-0-ra győzött.

Pedig próbálkozott a Barcelona becsülettel szerda este is, de az ex realos Diego López többször is kifogott rajtuk A 61. percben végképp, amikor Lionel Messi büntetőjét hárította óriási bravúrral hárította.

Az Espanol a 88. percben tette fel az i-re a pontot, amikor a csereként beálló 20 éves Óscar Melendo megszerezte a győzelmet érő gólt. A visszavágóra január 25-én kerül sor a Camp Nouban.

(Nyitókép: AFP PHOTO / Josep LAGO)