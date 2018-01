Dembélé amint visszatért újra megsérült

A spanyol listavezető FC Barcelona nyáron 100 millióért szerződtetett támadója, Ousmane Dembélé ismét megsérült a Real Sociedad elleni bajnoki 65. percében. Erről a klub hivatalos honlapján adta hírül, hogy a játékos combsérülést szenvedett, ezért három-négy hét kihagyás vár rá. A katalánok beszámolója szerint a húszéves játékos mostani sérülése nincs összefüggésben a korábbival.

A franciának összesen nyolc meccse volt a katalánoknál, ezeken gólt nem lőtt, de három asszisztot jegyzett.

❗ INJURY UPDATE ❗

The latest news on @Dembouz and @andresiniesta8 ➡ https://t.co/DLYkV9jUqg pic.twitter.com/WRTblWS6rB

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 2018. január 15.