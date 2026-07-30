Egy 23 éves biciklis lányt gázolt halálra egy betonmixer a Király utcában

Halálos baleset történt szerda délután Budapesten, az Erzsébet körút és a Király utca sarkánál. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere a közösségi oldalán azt írta, hogy 15 óra 25 perckor kaptak bejelentést a rendőrök arról, hogy egy teherautós és egy kerékpáros ütközött a Király utcában.

Értesüléseink szerint egy 23 éves kerékpárral közlekedő lány vesztette életét a borzalmas balesetben.

A BRFK sajtóosztálya a tragédiával kapcsolatos megkeresésünkre azt közölte, hogy közúti baleset okozása miatt gyanúsítottként hallgatták ki a teherautót vezető sofőrt.