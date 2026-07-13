Sokan összeesküvést sejtenek Conor McGregor veresége után, az edzője tisztázta a dolgokat

Mindössze 69 másodpercig tartott Conor McGregor visszatérése, ennyi idő után léptették le a legnagyobb ketrecharcos szervezet, a UFC Las Vegas-i gáláján a Max Holloway elleni mérkőzésen. Az írnek a térde sérült meg, és ugyan megpróbálta még folytatni, hamar kiderült, hogy nem áll készen a küzdelemre.

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A korai sérülés egyből spekulációkat indított be a szurkolók körében, többekben is felmerült, hogy nem is a meccsen, hanem már jóval előtte gondok lehettek a térdével. Maga McGregor tagadta ezt, majd az edzője, John Kavanagh is úgy érezte, hogy tisztáznia kell a történteket.

Össze vagyok törve. Hónapokig, napi rendszerességgel gyakoroltuk azt a nyitórúgást, a bemelegítés során is többször. Soha nem volt gond vele. A térde az első rúgásnál sérült meg – ennél rosszabbat elképzelni sem tudok

– idézi Kavanagh-t az ESPN.

Egyelőre még nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen sérülése van McGregornak, Dana White, a UFC főnöke szerint az orvosok szalagszakadásra gyanakodnak. White arról is beszélt, nem hiszi, hogy McGregor sérülten érkezett volna a gálára, a sajtótájékoztatókon és mérlegelés során is akciózott, feltűnő lett volna, ha már akkor gondok vannak a térdével.

Az ír volt az első a UFC-ben, aki egyszerre két súlycsoportban is bajnoki címet szerzett: miután 9–1-es mérleggel kezdett a sorozatban, pehelysúlyban és könnyűsúlyban is a csúcsra ért. 2017-ben aztán egy bokszmérkőzésen vereséget szenvedett Floyd Mayweather Jr.-tól, utána egyre ritkábban voltak ketrecharcos meccsei, a bírósági ügyei viszont megszaporodtak. A Mayweather elleni bokszmeccse után négy MMA-találkozója következett, amik közül hármat elveszített – a legnagyobb visszhangot a Habib Nurmagomedov elleni veresége váltotta ki. Öt évvel ezelőtt, lábtörése miatt ért véget a Dustin Poirier elleni ütközete.