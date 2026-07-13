sportketrecharcufcconor mcgregor
Sport

Sokan összeesküvést sejtenek Conor McGregor veresége után, az edzője tisztázta a dolgokat

Conor McGregor
Jeff Bottari/Zuffa LLC
admin Futó Csaba
2026. 07. 13. 08:26
Conor McGregor
Jeff Bottari/Zuffa LLC

Mindössze 69 másodpercig tartott Conor McGregor visszatérése, ennyi idő után léptették le a legnagyobb ketrecharcos szervezet, a UFC Las Vegas-i gáláján a Max Holloway elleni mérkőzésen. Az írnek a térde sérült meg, és ugyan megpróbálta még folytatni, hamar kiderült, hogy nem áll készen a küzdelemre.

Mindössze 69 másodpercig tartott Conor McGregor visszatérő meccse. Az ír ketrecharcos öt év után lépett ismét az oktagonba.
Mindössze 69 másodpercig tartott Conor McGregor visszatérő meccse. Az ír ketrecharcos öt év után lépett ismét az oktagonba.
Mindössze 69 másodpercig tartott Conor McGregor visszatérő meccse. Az ír ketrecharcos öt év után lépett ismét az oktagonba.
Mindössze 69 másodpercig tartott Conor McGregor visszatérő meccse. Az ír ketrecharcos öt év után lépett ismét az oktagonba.
Mindössze 69 másodpercig tartott Conor McGregor visszatérő meccse. Az ír ketrecharcos öt év után lépett ismét az oktagonba.
9 fotó

A korai sérülés egyből spekulációkat indított be a szurkolók körében, többekben is felmerült, hogy nem is a meccsen, hanem már jóval előtte gondok lehettek a térdével. Maga McGregor tagadta ezt, majd az edzője, John Kavanagh is úgy érezte, hogy tisztáznia kell a történteket.

Össze vagyok törve. Hónapokig, napi rendszerességgel gyakoroltuk azt a nyitórúgást, a bemelegítés során is többször. Soha nem volt gond vele. A térde az első rúgásnál sérült meg – ennél rosszabbat elképzelni sem tudok

– idézi Kavanagh-t az ESPN.

Egyelőre még nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan milyen sérülése van McGregornak, Dana White, a UFC főnöke szerint az orvosok szalagszakadásra gyanakodnak. White arról is beszélt, nem hiszi, hogy McGregor sérülten érkezett volna a gálára, a sajtótájékoztatókon és mérlegelés során is akciózott, feltűnő lett volna, ha már akkor gondok vannak a térdével.

Az ír volt az első a UFC-ben, aki egyszerre két súlycsoportban is bajnoki címet szerzett: miután 9–1-es mérleggel kezdett a sorozatban, pehelysúlyban és könnyűsúlyban is a csúcsra ért. 2017-ben aztán egy bokszmérkőzésen vereséget szenvedett Floyd Mayweather Jr.-tól, utána egyre ritkábban voltak ketrecharcos meccsei, a bírósági ügyei viszont megszaporodtak. A Mayweather elleni bokszmeccse után négy MMA-találkozója következett, amik közül hármat elveszített – a legnagyobb visszhangot a Habib Nurmagomedov elleni veresége váltotta ki. Öt évvel ezelőtt, lábtörése miatt ért véget a Dustin Poirier elleni ütközete.

Kapcsolódó
Conor McGregort nem az ellenfele, hanem bizarr lábtörése győzte le
Egy menetig sem tartott a harmadik összecsapás Dustin Poirier ellen.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Bogdán Ádám: Ha hirtelen nagy változás jön, az sokkot fog okozni a magyar futballban

Friss

Népszerű

Összes
Nagy Márton horribilis szállásköltségei: miniszterként fél éven belül háromszor szállt meg ugyanabban a luxushotelben – pedig nem tudni arról, hogy dolga lett volna a városban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik