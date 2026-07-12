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Sport

69 másodpercig tartott Conor McGregor visszatérése

69 másodpercig tartott Conor McGregor visszatérése.
Ian Maule/Getty Images
24.hu
2026. 07. 12. 07:11
69 másodpercig tartott Conor McGregor visszatérése.
Ian Maule/Getty Images

Öt év után meccselt újra a ketrecharc egyik legismertebb alakja, Conor McGregor, de a visszatérése nem sikerült fényesre: mindössze 69 másodperc után vereséggel ért véget a Max Holloway elleni ütközete. Az ír a nyitómenetben, rögtön az első rúgásánál térdsérülést szenvedett a Las Vegas-i gálán, riválisa pedig folyamatosan jelezte, hogy probléma van, mire a mérkőzésvezető bő egy perc után beszüntette a találkozót. McGregor csalódottságában a földre rogyott, miközben a közönség hangosan fújolt.

Tapsoljuk meg Conor McGregort, srácok. Micsoda állat! Megpróbáltam leállítani a mérkőzést, ő viszont folyton azt kérte, hogy folytassuk. De nektek szerencsétek van, mert most már lesz egy Holloway–McGregor harmadik felvonás. Szerezzük meg rá a kibaszott pénzt, srácok

– mondta Holloway a Yahoo! Sports cikke szerint.

McGregor ugyan saját erőből, de sántikálva hagyta el a helyszínt, később pedig megerősítették a térdsérülését.

Az ír volt az első a UFC-ben, aki egyszerre két súlycsoportban is bajnoki címe szerzett: miután 9–1-es mérleggel kezdett a sorozatban, pehelysúlyban és könnyűsúlyban is a csúcsra ért. 2017-ben aztán egy bokszmérkőzésen vereséget szenvedett Floyd Mayweather Jr.-tól, utána egyre ritkábban voltak ketrecharcos meccsei, a bírósági ügyei viszont megszaporodtak. A Mayweather elleni bokszmeccse után négy MMA-találkozója következett, amik közül hármat elveszített – a legnagyobb visszhangot a Habib Nurmagomedov elleni veresége váltotta ki.

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