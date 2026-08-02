tűzgyújtási tilalombörzsönytábortűz
Belföld

Egy csapat túrázó sajátos módon oldotta meg a tábortüzezést a tűzgyújtási tilalom idején a Börzsönyben

Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat Facebook
admin Polák Zsóka
2026. 08. 02. 18:14
Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat Facebook
Furcsa, de legalább biztonságos.

A tábortűz sajátos, de mindenekelőtt biztonságos alternatíváját választotta néhány túrázó a Börzsönyben a hétvégén – szúrta ki a Börzsönyi Hegyimentő Szolgálat posztját a Telex.

Ahogy írták, szombat éjszaka a szolgálat drónja érdekes felvételeket rögzített: az látszott a hőkamerán, hogy egy csapat ember körbeül egy fényforrást, ahogyan azt a tábortűz esetében szokták. A fényforrás azonban nem termelt hőt, azaz nem tűzről volt szó: kiderült, hogy egy nagy teljesítményű lámpát ültek körbe.

Egyszerre szomorú és örömteli látvány. Szomorú, mert egy hosszú túranap végén a barátokkal körbeült tábortűz az egyik legjobb élmény a nap végén. Ugyanakkor örömteli is, mert ezek a túrázók felismerték, hogy a jelenlegi rendkívüli szárazságban egyetlen szikra is súlyos erdőtüzet okozhat, ezért inkább biztonságos megoldást választottak. Bravo!

– írták posztjukban.

Az ország egész területén tűzgyújtási tilalom van jelenleg érvényben, a hegyimentő szolgálat és az Ipoly Erdő Zrt. erdészei harmadik napja tűzőrséget látnak el a Börzsönyben. A posztban hangsúlyozzák, a tűzgyújtási tilalmat mindenki vegye nagyon komolyan. „A Börzsöny rendkívüli mértékben kiszáradt, egy gondatlanul okozott tűz pedig beláthatatlan következményekkel járhat. Most valóban mindenki felelőssége, hogy megóvjuk erdeinket” – írták.

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