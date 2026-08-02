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Nagyvilág

Brutális torlódás a horvát-montenegrói határon

24.hu
2026. 08. 02. 18:04

Akár 28 órát is várakozniuk kell a Montenegró felé tartó utazóknak a horvát-montenegrói határátkelőkö: a több mint húsz kilométeres kocsisorok miatt a dél-horvátországi Konavle térségében közlekedési káosz alakult ki – tudatta a Magyar Távirati Iroda.

A hírügynökség szerint a Vijesti.me montenegrói hírportál azt írja: a Karasovici-Debeli Brijeg átkelőnél a hivatalos tájékoztatás szerint tízórás a várakozás, ám a helyszínen tartózkodók arra panaszkodnak, hogy több mint egy napot kellett várniuk az átkelésre. A Vitaljina-Kobila átkelőnél valamivel kedvezőbb volt a helyzet, ott mintegy négyórás várakozásról számoltak be.

A több kilométeres kocsisor a dubrovniki repülőtér közeléből egészen a határig húzódott.

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